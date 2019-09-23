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«Гремио» установил ценник за Эвертона

сегодня, 12:21

Вингер «Гремио» Эвертон после успешного выступления за сборную Бразилии привлёк к себе внимание целого ряда европейских клубов.

Одним из них является «Милан», который был близок к приобретению бразильца во время правления Леонардо в качестве спортивного директора «россонери». Этим летом «Милан» предпринял ещё одну попытку к подписанию Эвертона, однако стороны не договорились по сумме трансфера.

В настоящее время Эвертон близок к подписанию нового контракта с «Гремио», однако сам игрок настроен на переход в стан «россонери» в ближайшее трансферное окно. Цена вопроса - около 45 млн евро.

Ранее также сообщалось об интересе «Милана» к Эвертону.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 15:49
Арсенал как вариант продолжения карьеры был бы поинтересней.
Sadjon
Sadjon
   749 / 992
сегодня в 12:51
За сборную классно отыграл, вопросов нет.....
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 992
сегодня в 12:46
Цена кусается
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