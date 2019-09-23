Матч с «Локомотивом» может стать самым посещаемым для «Балтики»

сегодня, 14:31

Самым посещаемым в этом году может стать для «Балтики» матч 1/16 финала Кубка России против московского «Локомотива», сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

На эту минуту реализовано 11 тыс. билетов. Ожидаем, что за оставшиеся дни мы продадим еще около 10 тыс. билетов. В 2019 году у нас еще ни разу не было такой посещаемости. У нас есть ряд секторов, на которые мы не открываем продажу билетов, так что всего мы можем продать примерно 28 тыс. билетов.