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Талалаев поделился мнением о Кубке России

сегодня, 16:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин25.09.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о Кубке России.

Я уже говорил, что мы думаем не о гипотетическом выходе куда-то там, а о том, чтобы побеждать в каждом матче. Мы идем шаг за шагом. При этом в коллективе должны быть все довольны и получать удовольствие от своей работы. Это определяет микроклимат. А Кубок России — это турнир, где можно получить удовольствие, в том числе футболистам, которые имеют меньше игровой практики. По сравнению с матчем против «Факела» (3:0), который по разным причинам у нас пропускала большая группа игроков, ротация состава будет существенная.

В матче 1/16 финала Кубка России «Химки» сыграют с «Рубином».

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Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 17:00
Тебе некогда тренировать,ты из телестудий не вылазишь.
dino-hsv
dino-hsv
   165 / 992
сегодня в 16:57
тот момент, когда команда фнл - фаворит в матче с клубом из рпл
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