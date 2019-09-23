Талалаев поделился мнением о Кубке России

Главный тренер «Химок» поделился мнением о Кубке России.

Я уже говорил, что мы думаем не о гипотетическом выходе куда-то там, а о том, чтобы побеждать в каждом матче. Мы идем шаг за шагом. При этом в коллективе должны быть все довольны и получать удовольствие от своей работы. Это определяет микроклимат. А Кубок России — это турнир, где можно получить удовольствие, в том числе футболистам, которые имеют меньше игровой практики. По сравнению с матчем против «Факела» (3:0), который по разным причинам у нас пропускала большая группа игроков, ротация состава будет существенная.