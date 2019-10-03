Дмитрий Комбаров рассказал, почему решил уйти из «Спартака»

вчера, 15:56

Защитник «Крыльев Советов» рассказал о причинах почему он решил покинуть «Спартак», за который выступал почти 10 лет.

В «Спартаке» на некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых — курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.

Ранее игрок заявлял, что в самарской команде больше свободы, чем в «Спартаке».