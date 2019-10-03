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Дмитрий Комбаров рассказал, почему решил уйти из «Спартака»

вчера, 15:56

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о причинах почему он решил покинуть «Спартак», за который выступал почти 10 лет.

В «Спартаке» на некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых — курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.

Ранее игрок заявлял, что в самарской команде больше свободы, чем в «Спартаке».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 991
вчера в 18:12
Дали зарплату вперед, вот и ушел. Зато теперь в футбол играет.
серый1925
серый1925
   538 / 991
вчера в 17:25
безнадёжная команда
Adonius
Adonius
   249 / 991
вчера в 16:39
Выкинули как нагадившую собаку, про какие варианты он говорит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   447 / 991
вчера в 16:00
Неплохо бабла стриганул с 8 Лёни!
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:59
Не хочет признаваться, что вышвырнули.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
вчера в 15:59
Дима, обнимаю, я единственный кто тебя поддерживал всю твою карьеру в команде
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