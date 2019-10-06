Рыбус: «Было видно, что „Арсенал“ приехал за очками»

Полузащитник московского «Локомотива» поделился мнением о победе своей команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Сложная игра, сначала было видно, что «Арсенал» приехал за очками. Было тяжело и в первом, и во втором тайме. Второй тайм провели на контратаках, нас устраивал счёт. У нас были моменты, но «Арсенал» тоже был опасным.

Крыховяк — это игрок, который много забивает. Он важен для нас. Сегодня пришлось играть без него, Жемалетдинова и других игроков. Самое главное — три очка.

Для Лёши Миранчука это первая игра после травмы. Наверное, Юрий Павлович планировал выпустить его во втором тайме, но пришлось помогать команде. Тяжело после такого перерыва входить в игру, это было видно. С каждой игрой Лёша будет чувствовать себя лучше. Не знаю, как чувствует себя Фёдор Смолов.