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Рыбус: «Было видно, что „Арсенал“ приехал за очками»

сегодня, 17:16
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Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о победе своей команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Сложная игра, сначала было видно, что «Арсенал» приехал за очками. Было тяжело и в первом, и во втором тайме. Второй тайм провели на контратаках, нас устраивал счёт. У нас были моменты, но «Арсенал» тоже был опасным. 

Крыховяк — это игрок, который много забивает. Он важен для нас. Сегодня пришлось играть без него, Жемалетдинова и других игроков. Самое главное — три очка. 

Для Лёши Миранчука это первая игра после травмы. Наверное, Юрий Павлович планировал выпустить его во втором тайме, но пришлось помогать команде. Тяжело после такого перерыва входить в игру, это было видно. С каждой игрой Лёша будет чувствовать себя лучше. Не знаю, как чувствует себя Фёдор Смолов.

 Также напомним, что во время матча микротравмы получили Смолов и Хёведес.

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Izmar
Izmar
   1002 / 1028
сегодня в 17:31
Странно было бы обратное.
Чингачгук
Чингачгук
   440 / 1028
сегодня в 17:17
Было видно, что лампочкин их не отдаст.
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