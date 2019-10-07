«Барселона» продолжает следить за прогрессом Лаутаро Мартинеса

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«Барселона» по-прежнему нацелена на приобретение нападающего «Интера» .

Интерес «сине-гранатовых» к 22-летнему аргентинскому нападающему длится с прошлого сезона, когда Мартинес начал показывать высокую результативность за «нерадзурри» и национальную сборную Аргентины. В Лаутаро Мартинесе руководство «Барселоны» видит потенциальную замену , которому через три месяца исполнится 33 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов, а Лаутаро Мартинес отметился забитым мячом в ворота каталонцев.