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«Барселона» продолжает следить за прогрессом Лаутаро Мартинеса

сегодня, 14:52

«Барселона» по-прежнему нацелена на приобретение нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Интерес «сине-гранатовых» к 22-летнему аргентинскому нападающему длится с прошлого сезона, когда Мартинес начал показывать высокую результативность за «нерадзурри» и национальную сборную Аргентины. В Лаутаро Мартинесе руководство «Барселоны» видит потенциальную замену Луису Суаресу, которому через три месяца исполнится 33 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов, а Лаутаро Мартинес отметился забитым мячом в ворота каталонцев.

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