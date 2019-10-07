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Сантос о неудачах ЦСКА: «У нас сильная, боевая команда. Нужно бороться»

сегодня, 17:58

 Новичок ЦСКА Лукас Сантос дал оценку неудачной игре армейцев в последних матчах.

С «Ростовом» было фатальное стечение обстоятельств: мы достаточно быстро пропустили два гола. Возможность переломить ход встречи у нас была, но мы ей не воспользовались и проиграли. Неприятная ситуация, но мы не опустим рук и будем с высоко поднятой головой биться дальше. Самое главное – не вешать нос. Мы знаем, что у нас сильная, боевая команда. Нужно продолжать бороться.

С «Эспаньолом» мы провели прекрасный первый тайм: контролировали игру, доминировали на поле, но не использовали свои шансы. Здесь у нас тоже был момент в самом начале, но потом мы пропустили дважды. Нам необходимо работать над реализацией. Мы это делаем на каждой тренировке, но нужно еще больше стараться. Мы должны сосредоточиться, сплотиться и двигаться дальше.



Напомним, что в последнем матче ЦСКА уступил «Ростову» в матче 12-го тура чемпионата России.

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Footbolista
Footbolista
   5 / 1018
сегодня в 17:59
Вперед, боевые кони!...в пердив...
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