Зидан и Погба встретились в Дубае

Главный тренер «Реала» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных.

Погба не был вызван в сборную Франции и проходил восстановление после травмы, Зидан же прибыл в Дубай для участия в конференции, посвящённой внедрению искусственного интеллекта в спорт.

Журналисты опубликовали фото беседующих друг с другом Зидана и Погба, что подогрело слухи о возможном переходе хавбека в мадридский клуб.

Недавно появился слух о том, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал трансфер Погба.

