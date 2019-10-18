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Зидан и Погба встретились в Дубае

18 октября 2019, 03:56

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных.

Погба не был вызван в сборную Франции и проходил восстановление после травмы, Зидан же прибыл в Дубай для участия в конференции, посвящённой внедрению искусственного интеллекта в спорт.

Журналисты опубликовали фото беседующих друг с другом Зидана и Погба, что подогрело слухи о возможном переходе хавбека в мадридский клуб.

Недавно появился слух о том, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал трансфер Погба.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   199 / 870
18 октября в 15:25
Погба может зимой переберется в Реал, Зидан видать не отказался от идеи увидеть его в команде, я в принципе не против посмотреть ошибочный ли это выбор.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 12:43
Афроамериканцы живут в Америке! А Погба француз африканского происхождения! И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
в общем ты прежде чем тут советы раздавать научись изначально обосновывать свое мнение
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 12:39
Афроамериканцы живут в Америке! А Погба француз африканского происхождения! И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
и объясни еще одно раз погбун зулус это не расизм то получается н из племя зулусов? или может он из другого племени мбути какого нибудь или еще там же в африке племен много !!!!!!!!!!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 12:35
Афроамериканцы живут в Америке! А Погба француз африканского происхождения! И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
ты с темы не съезжай а то вы любите написать ерунду а потом тупо стрелки переводить! ответь просто зулус это не расизм а племя а нигер это расизм а не чернокожий правильно?)))))) ты хотя бы не позорился писать что зулус это племя тут все знают смысл слова зулус просто признай что ты тупанул а счас не знаешь как отмазаться потому что неправ)))))))))
Hamman
Hamman ответил поглотитель недоразумений
   382 / 870
18 октября в 12:30
т е нигер это расизм а зулус это племя?))))))) тогда давай по другому спрошу погбун зулус он и из племени зулусов так?)))))))))))))но он не нигер а афроамериканец?)))))) или шоколадка это не расизм а сладкий продукт из какао?)))))))))) короче двойные стандарты болел одного кабинетного клуба
Афроамериканцы живут в Америке! А Погба француз африканского происхождения!
И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 12:16
Тебе пообщаться не с кем? Зулусы это африканское племя, а то что ты написал это оскорбление по расовому признаку!
т е нигер это расизм а зулус это племя?))))))) тогда давай по другому спрошу погбун зулус он и из племени зулусов так?)))))))))))))но он не нигер а афроамериканец?)))))) или шоколадка это не расизм а сладкий продукт из какао?)))))))))) короче двойные стандарты болел одного кабинетного клуба
Hamman
Hamman ответил поглотитель недоразумений
   382 / 870
18 октября в 12:05
а чего ты не спрашиваешь у модераторов почему ниже приведенный коммент цска плюс где твоего погбуна назвали неуравновешенным зулусом не затерли? а видимо оттого что вы оба болеете за реал поэтому это не расизм)))))))) смешной ты)))))
Тебе пообщаться не с кем?
Зулусы это африканское племя, а то что ты написал это оскорбление по расовому признаку!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 11:33
Вообще, уважаемые модераторы, считаю что вам нужно кардинально пересмотреть политику наказаний. Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
а чего ты не спрашиваешь у модераторов почему ниже приведенный коммент цска плюс где твоего погбуна назвали неуравновешенным зулусом не затерли? а видимо оттого что вы оба болеете за реал поэтому это не расизм)))))))) смешной ты)))))
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 11:30
130го
это очень заметно!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 11:29
Вообще, уважаемые модераторы, считаю что вам нужно кардинально пересмотреть политику наказаний. Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
и вообще тебе пора желтую карточку дать а то флуд какой то разводишь вроде взрослый человек а хэштег добавить не можешь))))
Hamman
Hamman ответил поглотитель недоразумений
   382 / 870
18 октября в 11:28
ты не переживай там и без тебя разберутся кого и как!! ты с какого акка пишешь 20 или 120?
130го
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 11:24
Вообще, уважаемые модераторы, считаю что вам нужно кардинально пересмотреть политику наказаний. Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
ты не переживай там и без тебя разберутся кого и как!! ты с какого акка пишешь 20 или 120?
Hamman
Hamman
   382 / 870
18 октября в 11:22
Вообще, уважаемые модераторы, считаю что вам нужно кардинально пересмотреть политику наказаний.
Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Hamman
   215 / 870
18 октября в 11:21
Всё. Красава! Вижу исправился.
ох уж этих расистов развелось хорошо хоть есть такие люди как мы с тобой!
Hamman
Hamman
   382 / 870
18 октября в 11:12
Всё. Красава!
Вижу исправился.
Hamman
Hamman
   382 / 870
18 октября в 11:10
Але модератор! Харе спать.
Откровенно расистские коменты не трёшь, а это ведёт к статье 282 УК РФ, потому что если не удаляешь и не блокируешь таких ,, комментаторов" то значит потворствуешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 870
18 октября в 11:02
Мы странно встретились
И странно разойдемся!!!
(Б. Тимофеев)
drug01
drug01
   107 / 870
18 октября в 11:01
Зачем он Реалу нужен???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 870
18 октября в 10:58
Два мужика слегка бухнули, а слухи пошли про переход...
зигзаг
зигзаг
   179 / 870
18 октября в 10:38
Зидан в этот раз пришел развалить реал
Объективное мнение
Объективное мнение
   93 / 870
18 октября в 10:21
Погба при хорошем настроении может помочь реалу
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   215 / 870
18 октября в 10:01
    azures
    azures
       32 / 870
    18 октября в 08:58
    Погба хочет в Реал.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       11 / 870
    18 октября в 08:57
    Пивка нельзя попить вместе...
    Шуnя771
    Шуnя771
       80 / 870
    18 октября в 08:56
    "Просто встретились два одиночества..."
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       19 / 870
    18 октября в 08:42
    Походу Погба уже в Реале.
    NGYRZ
    NGYRZ
       30 / 870
    18 октября в 08:39
    Значит скоро ждем новую серию сериала "Погба в Реале, Перес против" 2!
    Василий 50
    Василий 50
       589 / 870
    18 октября в 08:12
    Просто встретились.
    STVA 1
    STVA 1
       61 / 870
    18 октября в 08:09
    А еще они жахнули самогону!!!
    Скоро напишут. Новость дня прям!
    cska plus
    cska plus
       2 / 870
    18 октября в 07:08
    Зачем Зидану этот неуравновешанный зулус.
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