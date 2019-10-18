Зидан и Погба встретились в Дубае

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных.
Погба не был вызван в сборную Франции и проходил восстановление после травмы, Зидан же прибыл в Дубай для участия в конференции, посвящённой внедрению искусственного интеллекта в спорт.
Журналисты опубликовали фото беседующих друг с другом Зидана и Погба, что подогрело слухи о возможном переходе хавбека в мадридский клуб.
Недавно появился слух о том, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал трансфер Погба.
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И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
И вообще, хватит рукоблудствовать в инете, заведи девушку. Поверь общаться с девушкой гораздо приятнее чем в инете с незнакомыми людьми...
Зулусы это африканское племя, а то что ты написал это оскорбление по расовому признаку!
Зулусы это африканское племя, а то что ты написал это оскорбление по расовому признаку!
Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
Расистов ,нацистов и экстремистов нужно блокировать навсегда.
Вижу исправился.
Вижу исправился.
Откровенно расистские коменты не трёшь, а это ведёт к статье 282 УК РФ, потому что если не удаляешь и не блокируешь таких ,, комментаторов" то значит потворствуешь.
Откровенно расистские коменты не трёшь, а это ведёт к статье 282 УК РФ, потому что если не удаляешь и не блокируешь таких ,, комментаторов" то значит потворствуешь.
И странно разойдемся!!!
(Б. Тимофеев)
И странно разойдемся!!!
(Б. Тимофеев)
Скоро напишут. Новость дня прям!
Скоро напишут. Новость дня прям!