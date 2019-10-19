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Хавбек «Рубина» Коновалов: «Наверное, ничья со „Спартаком“ закономерна»

сегодня, 19:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Спартак» всегда остаётся «Спартаком», тем более для них это была первая игра при новом тренере. Обычно это сопровождается повышенным эмоциональным фоном. Но мы готовились по своему плану и не думаю, что в чем-то уступили сопернику.

Были моменты у них, были хорошие возможности забить и у нас, например, можно вспомнить эпизод, который был у ворот «Спартака» уже в компенсированное время. В целом, наверное, ничья закономерна. На неё мы точно наиграли, больше владели мячом и территориальным преимуществом.

Были ли у меня особые эмоции в связи с тем, что являюсь воспитанником «Спартака»? Конечно, многое связано с этим клубом, но это все в довольно далеком прошлом уже. Сейчас мне нужно думать о том, как принести максимальную пользу «Рубину».

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