Сульшер: «МЮ не потребуется 30 лет, чтобы вновь стать чемпионом Англии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подколол «Ливерпуль» в преддверии встречи с мерсисайдцами на «Олд Траффорд». Поводом для язвительного комментария тренера стало то, что «Ливерпуль» 30 лет не может завоевать чемпионство.
Уверен, «Манчестер Юнайтед» оправится и вновь станет победителем АПЛ. И я уверен, что нам не потребуется 30 лет, чтобы выиграть следующий титул чемпиона Англии.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, выиграв восемь матчей из восьми в текущем чемпионате. В то же время «Манчестер Юнайтед» находится в нижней части таблицы. Из-за плохих выступлений манкунианцев ходят слухи о возможной отставке Сульшера. Однако недавно сам тренер заявил, что не собирается уходить из МЮ.