Сульшер: «МЮ не потребуется 30 лет, чтобы вновь стать чемпионом Англии»

сегодня, 09:51

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подколол «Ливерпуль» в преддверии встречи с мерсисайдцами на «Олд Траффорд». Поводом для язвительного комментария тренера стало то, что «Ливерпуль» 30 лет не может завоевать чемпионство.

Уверен, «Манчестер Юнайтед» оправится и вновь станет победителем АПЛ . И я уверен, что нам не потребуется 30 лет, чтобы выиграть следующий титул чемпиона Англии.