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Сульшер: «МЮ не потребуется 30 лет, чтобы вновь стать чемпионом Англии»

сегодня, 09:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подколол «Ливерпуль» в преддверии встречи с мерсисайдцами на «Олд Траффорд». Поводом для язвительного комментария тренера стало то, что «Ливерпуль» 30 лет не может завоевать чемпионство.

Уверен, «Манчестер Юнайтед» оправится и вновь станет победителем АПЛ. И я уверен, что нам не потребуется 30 лет, чтобы выиграть следующий титул чемпиона Англии.  

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, выиграв восемь матчей из восьми в текущем чемпионате. В то же время «Манчестер Юнайтед» находится в нижней части таблицы. Из-за плохих выступлений манкунианцев ходят слухи о возможной отставке Сульшера. Однако недавно сам тренер заявил, что не собирается уходить из МЮ.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
   668 / 871
сегодня в 10:41
А еще, Ливерпуль хоть и не чемпион Англии, зато чемпион Европы
Lewa2708
Lewa2708
   668 / 871
сегодня в 10:39
Вот за такие подколы могут не слабо щелкнуть сегодня, и вообще, опасно так зарекаться. Можно вообще больше никогда чемпионом не стать, никто не знает что будет дальше
Martini_1987
Martini_1987
   309 / 871
сегодня в 10:38
Ахах, ну-ну, мю потребуется 50 лет, чтобы стать чемпионом))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   475 / 871
сегодня в 10:36
Сейчас надо на своей команде сосредоточится, но подколол хорошо
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