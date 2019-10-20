Игроки «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»

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Футболисты «Спартака» посетили мемориал в «Лужниках», чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года.

Вместе с игроками первой команды, «Спартака-2», дубля и представителей академии в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Томас Цорн и наставник первой команды .

Сегодня днем генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, главный тренер Доменико Тедеско, игроки основной команды, ветераны красно-белых, воспитанники Академии и болельщики нашего клуба посетили мемориал в «Лужниках», где почтили память жертв трагедии 20 октября 1982 года pic.twitter.com/8IqdfgrE1w — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 20, 2019