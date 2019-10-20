Игроки «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»

Футболисты «Спартака» посетили мемориал в «Лужниках», чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года.
Вместе с игроками первой команды, «Спартака-2», дубля и представителей академии в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Томас Цорн и наставник первой команды Доменико Тедеско.
Напомним, что 20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом». Из-за давки на выходе с трибун погибли 66 болельщиков, еще несколько десятков получили травмы.