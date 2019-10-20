ГлавнаяНовости

Игроки «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»

вчера, 18:17

Футболисты «Спартака» посетили мемориал в «Лужниках», чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года.

Вместе с игроками первой команды, «Спартака-2», дубля и представителей академии в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Томас Цорн и наставник первой команды Доменико Тедеско.

Напомним, что 20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом». Из-за давки на выходе с трибун погибли 66 болельщиков, еще несколько десятков получили травмы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Париже установили трехметровый бюст Неймара
16 октября ФотоВидеоКомментарии17
Инфантино посетит отборочный матч ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи
15 октября Комментарии5
Стало известно, чем занималась сборная России перед полуфиналом Евро-2008
20 сентября Комментарии9
«Зенит» назвал соперников на сборе в Австрии
11 июня Комментарии16
«Уфа» хочет провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»
25 марта Комментарии20
У «Спартака» запланирован ужин с Федуном в субботу вечером
26 января Комментарии25
Обсудить
Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   263 / 893
вчера в 18:56
В тот год в октябре был рекордный холод ( до -20). Был я на том матче. Простоял и сильно замерз. На последних минутах Спартак забил второй гол, а нетерпеливые болельщики двинули к выходу и видимо резко рванули назад. Я всего этого не видел и спокойно ушел не подозревая о случившемся. Позже мне мой сосед по комнате в общаге рассказал что об этом писали в Московской правде. Число жертв узнал только сейчас.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100