ГлавнаяНовости

«Зенит» назвал соперников на сборе в Австрии

сегодня, 12:39

«Зенит» назвал соперников, с которыми команда сыграет на летнем сборе в Австрии.

21 июня «сине-бело-голубые» встретятся с австрийским «Ваккером», а 25-го - с болгарским «Левски».

29 июня подопечные Сергея Семака проведут сразу две игры: против венгерского «Гонведа» и сербской «Црвены Звезды».

Сбор «Зенита» в Австрии продлится с 18 по 29 июня. Новый сезон команда начнет 6 июля матчем за Суперкубок России против «Локомотива».

Напомним, сегодня в Австрию также отправилось «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» хочет провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»
25 марта Комментарии20
У «Спартака» запланирован ужин с Федуном в субботу вечером
26 января Комментарии25
Самедов проведет автограф-сессию для болельщиков «Спартака»
08 января Комментарии7
Футболисты «Интера» посетили несколько миланских детских больниц
25 декабря 2018 Комментарии4
Головин встретился с маленькими болельщиками на Рождество
24 декабря 2018 ВидеоКомментарии11
«Ривер Плейт» с размахом отпраздновал победу в Кубке Либертадорес
24 декабря 2018 ФотоВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer ответил ПерекатиПоле
   181 / 751
сегодня в 14:47
Игра против "Гонведа" создана для того, что бы даже на сборах игроки не забывали, что в следующем сезоне необходимо вновь унизить спартак.
Црвена Звезда тоже как заменитель пяточков
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 751
сегодня в 14:31
Игра против "Гонведа" создана для того, что бы даже на сборах игроки не забывали, что в следующем сезоне необходимо вновь унизить спартак.
lotsman
lotsman ответил LOpp
   445 / 751
сегодня в 14:31
Зенит-Гонвед Надеюсь не забанят. Я всегда говорил, что Зенит это Гонвед.
Гонвед, это венгерский Спартак. Пора бы знать.))
Valeleo
Valeleo ответил Sully
   20 / 751
сегодня в 13:59
гонвед это венгерский спартак так понимаю.
Да, пятерик отхватит.
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:49
Товарняки.
Sully
Sully
   52 / 751
сегодня в 13:45
гонвед это венгерский спартак так понимаю.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   397 / 751
сегодня в 13:27
А СПАРТАК ЖДЁТ ОСАСУНУ И САСУОЛЛО !

ГЫ-ГЫ
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 751
сегодня в 13:23
Без травм пожалуйста. Гыгыгы
zenitforfun
zenitforfun ответил Семак иди сюда
сегодня в 13:23
Хотели сыграть с Ливерпулем и Баварией, но денег не хватило
ничего подобного, если только с Барселоной:

"По информации источника, петербургский клуб сделал «Барсе» предложение о проведении матча 1 августа 2019 года. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, а матч должен будет состояться после возвращения каталонцев из азиатского турне." (c)
LOpp
LOpp
   19 / 751
сегодня в 13:10
Зенит-Гонвед

Надеюсь не забанят.
Я всегда говорил, что Зенит это Гонвед.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   133 / 751
сегодня в 13:08
Хотели сыграть с Ливерпулем и Баварией, но денег не хватило
Akvarel
Akvarel
   34 / 751
сегодня в 12:59
Не Шкендия и ладно.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 751
сегодня в 12:49
Братья свиней из Белграда нарвутся на неприятность уже летом.
номер 12
номер 12
   383 / 751
сегодня в 12:44
Прекрасно! Начнем сезон с победы над "дружками" наших любимых свинюшек.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100