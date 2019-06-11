«Зенит» назвал соперников на сборе в Австрии

«Зенит» назвал соперников, с которыми команда сыграет на летнем сборе в Австрии.
21 июня «сине-бело-голубые» встретятся с австрийским «Ваккером», а 25-го - с болгарским «Левски».
29 июня подопечные Сергея Семака проведут сразу две игры: против венгерского «Гонведа» и сербской «Црвены Звезды».
Сбор «Зенита» в Австрии продлится с 18 по 29 июня. Новый сезон команда начнет 6 июля матчем за Суперкубок России против «Локомотива».
Напомним, сегодня в Австрию также отправилось «Динамо».
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
"По информации источника, петербургский клуб сделал «Барсе» предложение о проведении матча 1 августа 2019 года. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, а матч должен будет состояться после возвращения каталонцев из азиатского турне." (c)
"По информации источника, петербургский клуб сделал «Барсе» предложение о проведении матча 1 августа 2019 года. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, а матч должен будет состояться после возвращения каталонцев из азиатского турне." (c)
Надеюсь не забанят.
Я всегда говорил, что Зенит это Гонвед.
Надеюсь не забанят.
Я всегда говорил, что Зенит это Гонвед.