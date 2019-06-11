«Зенит» назвал соперников на сборе в Австрии

«Зенит» назвал соперников, с которыми команда сыграет на летнем сборе в Австрии.

21 июня «сине-бело-голубые» встретятся с австрийским «Ваккером», а 25-го - с болгарским «Левски».

29 июня подопечные Сергея Семака проведут сразу две игры: против венгерского «Гонведа» и сербской «Црвены Звезды».

Сбор «Зенита» в Австрии продлится с 18 по 29 июня. Новый сезон команда начнет 6 июля матчем за Суперкубок России против «Локомотива».

Напомним, сегодня в Австрию также отправилось «Динамо».