Роналду: «Для меня на первом месте стоят интересы команды»

Нападающий «Ювентуса» поделился ожиданиями перед матчами группового этапа Лиги чемпионов.

Команда уверена в себе. Теперь мы гораздо больше контролируем мяч. Игра команды изменилась к лучшему, и мы прибавляем от недели к неделе.



Каждый год - это испытание, и мы постараемся победить во всех турнирах. Командные награды - самые ценные, а никак не индивидуальные. Личные награды приходят как следствие того, что все здорово получается у команды в целом. В этом сезоне мы демонстрируем более атакующий футбол. Мы играем по новой схеме, которая мне нравится. Я доволен командой.

Я уже преодолел отметку в 700 голов. Это здорово, но для меня на первом месте стоят интересы команды. Хочу помочь команде голами и передачами, чтобы та выигрывала трофеи.