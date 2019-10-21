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Роналду: «Для меня на первом месте стоят интересы команды»

вчера, 16:53
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями перед матчами группового этапа Лиги чемпионов. 

Команда уверена в себе. Теперь мы гораздо больше контролируем мяч. Игра команды изменилась к лучшему, и мы прибавляем от недели к неделе.

Каждый год - это испытание, и мы постараемся победить во всех турнирах. Командные награды - самые ценные, а никак не индивидуальные. Личные награды приходят как следствие того, что все здорово получается у команды в целом. В этом сезоне мы демонстрируем более атакующий футбол. Мы играем по новой схеме, которая мне нравится. Я доволен командой.

Я уже преодолел отметку в 700 голов. Это здорово, но для меня на первом месте стоят интересы команды. Хочу помочь команде голами и передачами, чтобы та выигрывала трофеи.

Ранее о предстоящем матче с «Локомотивом» поделился мнением наставник «Юве» Маурицио Сарри

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   47 / 891
вчера в 21:53
Если ему дорога команда, зачем он лезет бить все штрафные? Пусть даст бить тем, кто умеет.
Wolf77785
Wolf77785
   114 / 891
вчера в 21:15
Врет и не краснеет!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   622 / 891
вчера в 20:33
Ага, так уж и поверили! Жадная португалочка всегда хотела всю славу себе!
Виссарионович
Виссарионович ответил Князь сажал врагов на посох
   55 / 891
вчера в 19:40
Не, ну на заводах то платили, а футбол это кружок по интересам добровольно-принудительный.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
   2 / 891
вчера в 19:13
А почему он должен играть бесплатно?
Странный вопрос от Виссарионовича, аха-ха)
Ты в своё время Советским футболистам не платил. У тебя за идею играли, на голом патриотизме. Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 891
вчера в 18:51
Это еще раз говорит о том, что Рон не эгоист или эгоцентрист, а командный игрок! На его статистику в Ювентусе никто не работает.
Alex12357
Alex12357
   363 / 891
вчера в 18:20
Роналду: «Для меня на первом месте стоят интересы команды»-НЕУЖЕЛИ??????
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   93 / 891
вчера в 18:12
Не..... ну сложится через себя,в 33 года, как в матче с Ювентусом, не каждый сможет.
Valerii
Valerii ответил 773sergeytank
   195 / 891
вчера в 17:51
Стесняюсь спросить, неужели этот искренний аргентинец играет за бесплатно?))
про бесплатно разговаривать умные не будут....
Виссарионович
Виссарионович ответил 773sergeytank
   55 / 891
вчера в 17:50
А почему он должен играть бесплатно?
Виссарионович
Виссарионович
   55 / 891
вчера в 17:49
Был бы он за команду, он остался бы в Спортинге или МЮ, а так он побежал в Реал за трофеями, а потом в Ювентус...чувствую скоро из-за океана будет всем рассказывать как он переживает за команду
773sergeytank
773sergeytank ответил зигзаг
   58 / 891
вчера в 17:48
Стесняюсь спросить, неужели этот искренний аргентинец играет за бесплатно?))
Виссарионович
Виссарионович
   55 / 891
вчера в 17:46
Лицемерие и эгоизм этого игрока зашкаливает.
зигзаг
зигзаг
   98 / 891
вчера в 17:43
Пеналлду даже тут тужиться подражать за Месси. Только Аргентинец искренне за команду, а этот фальшивит
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   94 / 891
вчера в 17:37
говорит я уже преодолел отметку в 700 голов))))))))) 700 голов нытика:
350с пендалей
150 из оффсайда
150 замкнул в пустые
50 случайно отскочило от него в ворота
Valerii
Valerii
   195 / 891
вчера в 17:33
Да да сладенький мы знаем ,, теперь криштиану стал хорошим.Я один смеюсь ? Даже не верю что криро опустился до того что стал вылизывать юве ? Он боится что его и из ювентуса выпрут за копейки , на посмешище всему миру , как из реала. Поджал хвостик лгунишка - хвастунишка.
BenderBender
BenderBender ответил ZjzoRe
   221 / 891
вчера в 17:20
А у чалова?
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 891
вчера в 17:20
лукавый гей ляпнул на камеру
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   94 / 891
вчера в 17:17
гелевый только у бадра в кровати играет на "команду" !!!
ZjzoRe
ZjzoRe ответил cska plus
   197 / 891
вчера в 17:10
Потому Рон и велик а не как гном побольше бутс и мячиков золотых купить.
смешно, Роналду только говорит о том, какой он командный игрок, хотя все видят, как его корежит, когда забивают партнеры. А сколько у Месси голевых пасов за сезон? И сколько у Рона?
Шишанутый
Шишанутый
   78 / 891
вчера в 17:05
Красава Рон играет на команду не то что гном который ради золотых побрекушек заставляет всю Барселону на себя работать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   2 / 891
вчера в 17:04
Висит только у картонных, ахаха)
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 17:03
Потому Рон и велик а не как гном побольше бутс и мячиков золотых купить.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 891
вчера в 17:02
Быстро его в Турине перевоспитали. И симулировать перестал. Значит в Реале давали такие указания
Скажи честно, плакат с португальцем висит в комнате?Аха)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   2 / 891
вчера в 17:01
Нравится мне только твоя бомбежка, ахаха)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 891
вчера в 17:00
Быстро его в Турине перевоспитали. И симулировать перестал. Значит в Реале давали такие указания
Да ты прям стеной за него.Аха))) Что, уже нравится?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 891
вчера в 16:58
Быстро его в Турине перевоспитали. И симулировать перестал. Значит в Реале давали такие указания
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