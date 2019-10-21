Роналду: «Для меня на первом месте стоят интересы команды»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями перед матчами группового этапа Лиги чемпионов.
Команда уверена в себе. Теперь мы гораздо больше контролируем мяч. Игра команды изменилась к лучшему, и мы прибавляем от недели к неделе.
Каждый год - это испытание, и мы постараемся победить во всех турнирах. Командные награды - самые ценные, а никак не индивидуальные. Личные награды приходят как следствие того, что все здорово получается у команды в целом. В этом сезоне мы демонстрируем более атакующий футбол. Мы играем по новой схеме, которая мне нравится. Я доволен командой.
Я уже преодолел отметку в 700 голов. Это здорово, но для меня на первом месте стоят интересы команды. Хочу помочь команде голами и передачами, чтобы та выигрывала трофеи.
Ранее о предстоящем матче с «Локомотивом» поделился мнением наставник «Юве» Маурицио Сарри.
Ты в своё время Советским футболистам не платил. У тебя за идею играли, на голом патриотизме. Аха-ха)
Ты в своё время Советским футболистам не платил. У тебя за идею играли, на голом патриотизме. Аха-ха)
350с пендалей
150 из оффсайда
150 замкнул в пустые
50 случайно отскочило от него в ворота
350с пендалей
150 из оффсайда
150 замкнул в пустые
50 случайно отскочило от него в ворота