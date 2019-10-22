Ковач: «С „Олимпиакосом“ будет трудный матч, но мы намерены победить»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Бавария» стремится побеждать в каждом матче. Безусловно, нам противостоит сильный соперник, который смог отыграться против «Тоттенхэма» после 0:2. На их стороне переполненные трибуны. Болельщики в Греции будут поддерживать свою команду. Будет трудный матч, но мы намерены победить. Лигу чемпионов очень сложно выиграть. Мы становились победителями лишь дважды за 40 лет.

Каждый из нас желает победить, но этого не случится, если просто говорить об этом.