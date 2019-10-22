ГлавнаяНовости

Милунович: «Ожидаю серьезной схватки с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 12:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда22:00 Не начался

Защитник «Црвены Звезды» Неманья Милунович поделился ожиданиями перед матчем с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ожидаю серьезной схватки. Мы знаем, насколько силен «Тоттенхэм». Понимаем, что требуется для победы с точки зрения тактики. Уважаем соперника, но будем играть в свой футбол и пробовать силы в атаке.

Что касается Кейна, то он один из сильнейших форвардов Европы. Нам удалось остановить «Баварию», и завтра мы надеемся сделать то же в матче с «Тоттенхэмом». В данный момент он находится в кризисе, но для этой команды данное положение вещей - исключение. Все эти футболисты играли в финале прошлого розыгрыша.

Также предстоящий матч прокомментировал наставник сербской команды Владан Милоевич

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вратарь «Лейпцига» поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом»
Сегодня, 18:47 Комментарии9
Нагельсманн: «У „Зенита“ вариативная команда, которую трудно обыграть»
Сегодня, 18:39 Комментарии7
Наставник «Зальцбурга» прокомментировал предстоящий матч с «Наполи»
Сегодня, 17:34 Комментарии4
«Зенит» успешно добрался до Германии
Сегодня, 16:02 Комментарии16
«Лейпциг» привел забавную статистику, по которой должен победить «Зенит»
Сегодня, 15:41 Комментарии16
Тухель: «С „Брюгге“ стоит ожидать непростой игры»
Сегодня, 14:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 12:44
Шпоры должны вынести хрющачьих собратьев.
Eddja
Eddja
   71 / 857
сегодня в 12:33
Удачи ЦЗ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100