Милунович: «Ожидаю серьезной схватки с „Тоттенхэмом“»

Защитник «Црвены Звезды» поделился ожиданиями перед матчем с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ожидаю серьезной схватки. Мы знаем, насколько силен «Тоттенхэм». Понимаем, что требуется для победы с точки зрения тактики. Уважаем соперника, но будем играть в свой футбол и пробовать силы в атаке.

Что касается Кейна, то он один из сильнейших форвардов Европы. Нам удалось остановить «Баварию», и завтра мы надеемся сделать то же в матче с «Тоттенхэмом». В данный момент он находится в кризисе, но для этой команды данное положение вещей - исключение. Все эти футболисты играли в финале прошлого розыгрыша.