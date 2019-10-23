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Главный тренер «Црвены Звезды»: «„Тоттенхэм“ наказал нас за наши ошибки»

сегодня, 10:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич рассказал, что думает об игре своей команды в матче против «Тоттенхэма» (5:0):

Это самый высокий уровень футбола из всех возможных, и нам следует снизить число допускаемых нами ошибок. Мы провели много времени под прессингом. «Тоттенхэм» - классная команда, которая очень здорово переходит в атаку, быстро разгоняется. Речь, в частности, про Сона, Кейна, Ламелу и Алли. Они и наказали нас за наши ошибки.

Мы должны двигаться вперед. В потенциале есть еще много очков, которые мы можем заработать. Сейчас нам больно, мы проиграли в важном матче, но следует вынести из этого полезный урок, который тебе могут преподать только команды такого высокого класса. Я попросил своих игроков думать о будущем. Надо оставить эту боль позади и жить дальше

Ранее наставник «Тоттенхэма» поделился мнением от матча

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