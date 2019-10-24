«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке. По комнате раскиданы бутылки, пакеты со льдом и обрывки бумаги.
Vídeo completo del vestuario del Barça en Praga @seitan_mister pic.twitter.com/PQef98PdWz— Ansu Fati 🎗 (@AnsuFatiFCB) 24 октября 2019 г.
Капитаном должен быть Тер Штеген,хотя у него меньше игр,чем у некоторых,он не допустил бы такой беспредел.
Месси лучший футболист но,как человек даже не средний а ниже,Апсни лучше,чем Месси,как человек.
Капитаном должен быть Тер Штеген,хотя у него меньше игр,чем у некоторых,он не допустил бы такой беспредел.
Месси лучший футболист но,как человек даже не средний а ниже,Апсни лучше,чем Месси,как человек.