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«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

вчера, 20:10
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке. По комнате раскиданы бутылки, пакеты со льдом и обрывки бумаги.

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил ALBA BARCELONA 21
   58 / 883
вчера в 23:56
Капитан Месси и физрук Вальверде во всем виноваты,стыда у них нет,позор. Капитаном должен быть Тер Штеген,хотя у него меньше игр,чем у некоторых,он не допустил бы такой беспредел. Месси лучший футболист но,как человек даже не средний а ниже,Апсни лучше,чем Месси,как человек.
По мне, так Видаль больше на роль кэпа подходит
juvenale
juvenale
   26 / 883
вчера в 23:08
свиньи
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   342 / 883
вчера в 22:01
Реал раньше сами футболисты после себя убирали?))) роналду ауу ты сегодня дежурный ыыы
Insanely cool
Insanely cool
   524 / 883
вчера в 21:57
    mihaluch
    mihaluch
       40 / 883
    вчера в 21:44
    Ну что-то должны они после себя оставить.
    EAGinLE
    EAGinLE
       80 / 883
    вчера в 21:39
    Непонятно за что получали бы зарплату уборщицы , если ба Барселона сделала работу за них .
    311
    311
       97 / 883
    вчера в 21:31
    А нефиг было пускать их, пусть на улице переодеваются!)
    karnager
    karnager
       491 / 883
    вчера в 21:25
    Там был Спартак?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
       529 / 883
    вчера в 21:16
    свинтусы фу
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       334 / 883
    вчера в 21:04
    Им воду, бананы, соки бесплатные оставили, чехи вообще прыгают от счастья!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       308 / 883
    вчера в 20:51
    Капитан Месси и физрук Вальверде во всем виноваты,стыда у них нет,позор.
    Капитаном должен быть Тер Штеген,хотя у него меньше игр,чем у некоторых,он не допустил бы такой беспредел.
    Месси лучший футболист но,как человек даже не средний а ниже,Апсни лучше,чем Месси,как человек.
    karnager
    karnager
       491 / 883
    вчера в 20:49
    А к...ла собаки Кусареса на полу не нашли?
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил Сантус
       48 / 883
    вчера в 20:44
    Что то берут меня смутные сомнения что Барса со Славией и Реалом будет играть по той же схеме...:)
    та я же не про схемы, я про профит, который так и прёт неразумным пражанам прям в руки, а они на бардак сетуют)))
    рус фан
    рус фан
       250 / 883
    вчера в 20:41
    Да уж мусорный барадак оставили каталонские, может у них там митинг проходил.
    Сантус
    Сантус ответил ст_прапорщик
       57 / 883
    вчера в 20:39
    да брось, Олежка! Прикинь, загнать эту макулатуру Зидану в преддверии классико, это же какие деньжищи!!!!)))))))
    Что то берут меня смутные сомнения что Барса со Славией и Реалом будет играть по той же схеме...:)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил Сантус
       48 / 883
    вчера в 20:36
    Я тя умоляю Валера.Штучный товар,одноразовый...)
    да брось, Олежка! Прикинь, загнать эту макулатуру Зидану в преддверии классико, это же какие деньжищи!!!!)))))))
    Стеллс
    Стеллс ответил Похмелитель бури
       230 / 883
    вчера в 20:34
    Отмечали победу над грозной Славией)
    Интер отметил? Разберутся,тем более ответка впереди,а вот аккаунт никакого отношения к Фати не имеет,что выдаёт помойку.370 читателей,у настоящего только в инстаграмме 2 млн.подписчиков.
    Сантус
    Сантус ответил ст_прапорщик
       57 / 883
    вчера в 20:33
    Точно так! Скорее всего - все мусорят. А вот схемы секретные безусловно составляют интэрэс)))
    Я тя умоляю Валера.Штучный товар,одноразовый...)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил Сантус
       48 / 883
    вчера в 20:31
    Думаю на самом деле такое оставляют большинство команд,просто в тренде сейчас обращать на это внимание...но и что лучше обратит на это внимание чем условные гранды...:)Кстати,холодильник Пепси это условие рекламного контракта Месси?:)
    Точно так! Скорее всего - все мусорят. А вот схемы секретные безусловно составляют интэрэс)))
    Похмелитель бури
    Похмелитель бури
       277 / 883
    вчера в 20:28
    Отмечали победу над грозной Славией)
    BenderBender
    BenderBender
       134 / 883
    вчера в 20:23
    Деревня. Что с них взять!
    Сантус
    Сантус
       57 / 883
    вчера в 20:19
    Думаю на самом деле такое оставляют большинство команд,просто в тренде сейчас обращать на это внимание...но и что лучше обратит на это внимание чем условные гранды...:)Кстати,холодильник Пепси это условие рекламного контракта Месси?:)
    Don trambon
    Don trambon ответил dimagas2
       174 / 883
    вчера в 20:18
    Может на гнома пусть нас..т?))
    как вариант. но расчёт в другом. что гном на что то обидится и встанет в этот угол в качестве протеста.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Don trambon
       84 / 883
    вчера в 20:16
    Свиньи каталонсские( В ответке пусть игроки Славии углы об*сут.
    Может на гнома пусть нас..т?))
    Don trambon
    Don trambon
       174 / 883
    вчера в 20:14
    Свиньи каталонсские( В ответке пусть игроки Славии углы об*сут.
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