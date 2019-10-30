Ганчаренко о победе над «Уфой»: «Отметить можно лишь игру ЦСКА на флажке»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России над «Уфой».

Что сегодня можно отметить, так это победу на флажке и то, что некоторые наши игроки получили игровую практику. Больше отметить нечего.

Настораживает ли, что «Уфа» не реализовала три выхода один на один? Послушайте, ну это футбол! С «Ференцварошем» у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы проиграли. Сегодня было много моментов у наших ворот. Но, наверное, и к нам должна когда-нибудь фортуна вернуться. Сегодня это произошло, мы прервали нашу неудачную серию. Надеюсь, в будущем это не повторится.

Делает ли ЦСКА ставку на Кубок? Речь идет о том, что лучше выйти на 35 (учитывая дополнительное время — 65) минут, чем провести тренировку в таких условиях. Заменами мы качественно усиливали игру. Нельзя сказать, что мы и в прошлые годы спустя рукава к Кубку относились. Просто исходили из тех футболистов, что были у нас в наличии. В прошлом году в Тюмень мы летели совсем ограниченным составом.

Конечно, никто не хотел дополнительного времени. Все понимали: это дополнительная нагрузка. К тому же, мы учитывали матч с «Зенитом» через два на третий. Хотели выиграть.

Что касается второго тайма, то, чтобы оставалось больше сил на конец матча, нужно играть умнее. В контроль мяча необходимо играть, а не обострять в простых ситуациях. Сегодня у нас это получилось — то есть просматривалось меньше передач внутрь.