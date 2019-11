Результаты МЮ после 11 туров АПЛ - худшие за последние 33 года

«Манчестер Юнайтед», проиграв сегодня «Борнмуту», установил свой антирекорд по набранным очкам после 11-ти туров за последние 33 года.

Это худший старт с сезона 1986/1987, когда после такого же количеств игр у «красных дьяволов» было набрано 11 баллов. Тогда МЮ занял 11-е место в таблице.

13 - Manchester United's haul of 13 points from 11 Premier League games this season is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1986-87 (11). Crestfallen. #BOUMUN