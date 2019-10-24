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Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов

вчера, 20:49
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В символическую команду по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов вошел защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

В сборной также оказались Пауло Гассанига, Сон Хын Мин, Эрик Ламела (все — «Тоттенхэм»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Дрис Мертенс («Наполи»).

В команду недели попадают те игроки, кто набрал больше очков в Fantasy Football в Лиге чемпионов УЕФА. Ракицкий набрал 13 очков, а лидером по этому показателю стал Стерлинг (22 очка).

Также одноклубник Ракицкого Артем Дзюба на данный момент идет третьим в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол + пас».

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 883
вчера в 22:49
В команде недели в ЛЧ но не достаточно хорош для сборной своей )
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Jeck Denielse
   179 / 883
вчера в 22:11
После следущего тура в ЛЧ думаю в этой сборной будет 2-3 игрока Зенита....
Лучше 2-3 игрока Лейпцига)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   306 / 883
вчера в 21:59
Ярик молодец.Хорошо матч отыграл.
VIPded
VIPded
   42 / 883
вчера в 21:01
Ярик молодец.
sihafazatron
sihafazatron ответил Jeck Denielse
   18 / 883
вчера в 20:59
После следущего тура в ЛЧ думаю в этой сборной будет 2-3 игрока Зенита....
Все из зенита будут) даже кокорин)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 883
вчера в 20:56
После следущего тура в ЛЧ думаю в этой сборной будет 2-3 игрока Зенита....
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 20:53
Заслуженно, поздравим Ярослава.
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