Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов

вчера, 20:49

В символическую команду по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов вошел защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

В сборной также оказались Пауло Гассанига, Сон Хын Мин, Эрик Ламела (все — «Тоттенхэм»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (оба — « ПСЖ »), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Дрис Мертенс («Наполи»).

В команду недели попадают те игроки, кто набрал больше очков в Fantasy Football в Лиге чемпионов УЕФА . Ракицкий набрал 13 очков, а лидером по этому показателю стал Стерлинг (22 очка).

🔢 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸! ⚽️



If you could sign 2 for your club... ? 🤔#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/sJHy3soe2y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 октября 2019 г.



Также одноклубник Ракицкого Артем Дзюба на данный момент идет третьим в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол + пас».