ЦСКА деградировал? Проверка перед встречей с чемпионом

«Соккер.ру» сравнивает показатели команд Слуцкого и Ганчаренко, чтобы понять природу новых результатов.
ЦСКА в чемпионском сезоне и сейчас – разные по составу команды. Осталось два игрока в основе, хотя прошло всего три года. Смена поколений произошла, но как быть с местом в иерархии РПЛ? Чтобы оценить разницу по игре, важно сравнить то, что показывали тогда и теперь. Тем более, экзамен у молодой команды, чей тренер недавно носил Гинеру заявление об отставке, сегодня примет новый чемпион – «Зенит».
Атакующие параметры
И дилетанту понятно, что объяснение цифр важнее самих цифр. Но характер и характеристики одной команды четко видно по смене качественных и количественных показателей. И, как легко догадаться, ЦСКА Слуцкого был намного эффективнее. Играли в основном по схеме «4-2-3-1», работали на опыте, поэтому во многом опережают новый ЦСКА Ганчаренко по атакующим показателям:
Как видите, новый ЦСКА пытается взять количеством – очень много атак с завершающим пасом накануне ударов, и самих выстрелов стало больше, чем было раньше. Но оцените разницу в реализации, ведь голов в среднем за игру стало меньше, а при этом метких попыток одинаковое количество. Плюс этот ЦСКА забил 15 % мячей с пенальти, но еще три попытки не реализовал. Могли 26 % голов получить после «точек» - нездоровая доля.
Результат: победа старого ЦСКА со счетом 4:2.
Работа команд с мячом
Для ЦСКА важно оставаться клубом, который играет, как фаворит – ведь мечтают о возвращении в ЛЧ. Но если посмотрите на владение, брак в передачах, на количество пасов за игру и на другие параметры, то заметите явный регресс по сравнению с тем, что было. В предыдущем пункте пытались дергаться, но старый ЦСКА явно был солиднее по работе с мячом:
Как видите, стали отдавать на 45 передач на игру меньше. Вроде бы мелочь, но поскольку упало количество точных дальних пасов за матч, стало меньше коротких метких передач, и при этом количество обводок выросло, то видим переход от командной чемпионской игры, на которую ставили раньше, к индивидуализму. А ставка на Влашича – рекордсмена по дриблингу, как известно, спасает не всегда.
Результат: победа старого ЦСКА с разницей 5:2.
Показатели в обороне
Не было такого, чтобы Акинфеев не работал – вспомните легендарную серию в ЛЧ, братья Березуцкие и Игнашевич там придумывали несмешные трюки годами, монолитной защита Слуцкого точно не была. Но чемпионский ЦСКА, пропуская достаточно часто, очень хорошо отводил угрозу от своих ворот. Качество моментов соперников было крайне низким, а играли при Леониоде Викторовиче старым составом с Вернблумом во главе показательно агрессивно, словно середняк, а не фаворит:
Как видите, пропускать сейчас стали почти по голу за игру – это до сих пор по меркам РПЛ немного, но регресс по сравнению с самими собой и нынешним «Зенитом». Допускают почти в полтора раза больше ударов, сэйвов у Акинфеева в 2019 больше, чем было в 2016, причем моменты куда опаснее – смотрите на следующую строку, xGА теперь выше единицы. По отборам и перехватам упали, а по голам со стандартов катастрофа – каждый четвертый мяч ЦСКА получает после удара по статичному мячу.
Результат: победа старого ЦСКА с разгромным счетом 8:0.
Место во всем чемпионате
Невеселая картинка вырисовывается, ведь пока общий счет разгромный. Поэтому давайте зайдем под другим углом для создания полноценного сравнения не только в рамках одной команды. Оценили ЦСКА против ЦСКА, но может они и в чемпионском сезоне не были лучшими по всему в РПЛ, и им такой стиль подходил? Сравниваем места по конкретным параметрам в таблицах РПЛ, чтобы понять, изменилась ли позиция «армейцев» в общей иерархии:
Как видите, и здесь все плохо. Значительно упало количество очков за игру – для среднего параметра разница в 0.2 является большой, а здесь теряют по одному пункту каждые три поединка. По количеству голов ЦСКА сейчас только пятый – а был третьим. По ударам сползли на две позиции, по выстрелам в створ сохранили место, но это слабое утешение, ведь мазать стали в целом чаще. И по владению, и по точности пасов, и допущенным ударам, и по отборам ЦСКА теперь другой. Не сказать, что ужасно скатились – в основном 3-5, но уже не 1-3, как раньше.
Результат: победа старого ЦСКА с разницей 7:0.
ЦСКА-2016 vs ЦСКА-2019 – 24:4
Нужны объяснения при такой разнице? Если получаем набор из трех десятков пунктов – а ничьи по параметрам не учитывали ни тем, ни другим, и на выходе разница в 20 баллов, то понятно, какая команда солиднее и мощнее. ЦСКА из прошлого лучше играл в футбол, чем современный состав «армейцев».
И хотя всегда были скорее рациональными, чем желали выделяться и доминировать во всем – отсюда 2-3 места в РПЛ тех времен по многим показателям, сейчас ситуация куда хуже. Есть парочка параметров, по которым ЦСКА пытается держаться у вершины, но в целом это уже претендент на 3-5 места по качеству игры, а не на титул, как раньше.
В отдельно взятой игре могут удивить – даже сегодня, если соберутся и «Зенит» допустит много ошибок, но потом сразу же могут проиграть середняку без проблем. Более того, если сравнить нынешний ЦСКА с командой Семака, то результат примерно такой же, как после сравнения с ЦСКА последнего чемпионского сезона, когда не феерили, но взяли титул.
Сравнение четко показывает, что не во всем нынешний ЦСКА безнадежный, но его катастрофически подводит реализация. Теперь больше техники и ударов – меньше голов, больше пенальти – меньше точных ударов с «точек» и мячей после позиционных атак. Плюс есть большие сомнения, что Вилков сегодня обязательно станет дарить ЦСКА шансы на поле «Зенита». Команде Ганчаренко важно исправлять ситуацию и игру.
Ведь самое плохое, что можно сказать о нынешнем ЦСКА – категорически разучился обороняться. Дело не только в потере Бекао и лишь отчасти в том, что тасуют состав в центре защиты. Нет, проблема системная. Вся команда плохо прессингует – начиная от Чалова и Влашича, вся опорная зона стала чаще пускать к воротам Акинфеева. Статистика показывает, что Игорь чаще вступает в игру, а сами моменты у его ворот опаснее, чем раньше.
ЦСКА еще повезло, что у них 13 пропущенных мячей, ведь оборона «армейцев» в РПЛ смотрится хуже, чем защита «Спартака». Вспомните первый тайм и начало второго ЦСКА против «Ростова», чтобы понять, почему команда Ганчаренко здесь и сейчас хуже команды 2016 и не претендует на титул 2020. Но что отличает состав с Вернблумом от состава с Ахметовым? Возраст. Учатся на ходу, прыгая от неплохих матчей к ужасным.
Средние цифры скорее указывают на симптомы, чем обязательно дают точный диагноз. Но когда у вас в 2016 был состав, который объективно играл сильнее, опережая набор 2019 почти по всем статьям, то вывод очевиден. ЦСКА срочно нужно прибавлять, ведь они отстают и от лучших команд этого сезона, и от себя самих трехлетней давности.