ЦСКА деградировал? Проверка перед встречей с чемпионом

сегодня, 12:28

«Соккер.ру» сравнивает показатели команд Слуцкого и Ганчаренко, чтобы понять природу новых результатов.

ЦСКА в чемпионском сезоне и сейчас – разные по составу команды. Осталось два игрока в основе, хотя прошло всего три года. Смена поколений произошла, но как быть с местом в иерархии РПЛ ? Чтобы оценить разницу по игре, важно сравнить то, что показывали тогда и теперь. Тем более, экзамен у молодой команды, чей тренер недавно носил Гинеру заявление об отставке, сегодня примет новый чемпион – «Зенит».

Атакующие параметры

И дилетанту понятно, что объяснение цифр важнее самих цифр. Но характер и характеристики одной команды четко видно по смене качественных и количественных показателей. И, как легко догадаться, ЦСКА Слуцкого был намного эффективнее. Играли в основном по схеме «4-2-3-1», работали на опыте, поэтому во многом опережают новый ЦСКА Ганчаренко по атакующим показателям:

Как видите, новый ЦСКА пытается взять количеством – очень много атак с завершающим пасом накануне ударов, и самих выстрелов стало больше, чем было раньше. Но оцените разницу в реализации, ведь голов в среднем за игру стало меньше, а при этом метких попыток одинаковое количество. Плюс этот ЦСКА забил 15 % мячей с пенальти, но еще три попытки не реализовал. Могли 26 % голов получить после «точек» - нездоровая доля.

Результат: победа старого ЦСКА со счетом 4:2.

Работа команд с мячом

Для ЦСКА важно оставаться клубом, который играет, как фаворит – ведь мечтают о возвращении в ЛЧ . Но если посмотрите на владение, брак в передачах, на количество пасов за игру и на другие параметры, то заметите явный регресс по сравнению с тем, что было. В предыдущем пункте пытались дергаться, но старый ЦСКА явно был солиднее по работе с мячом:



Как видите, стали отдавать на 45 передач на игру меньше. Вроде бы мелочь, но поскольку упало количество точных дальних пасов за матч, стало меньше коротких метких передач, и при этом количество обводок выросло, то видим переход от командной чемпионской игры, на которую ставили раньше, к индивидуализму. А ставка на Влашича – рекордсмена по дриблингу, как известно, спасает не всегда.

Результат: победа старого ЦСКА с разницей 5:2.

Показатели в обороне

Не было такого, чтобы Акинфеев не работал – вспомните легендарную серию в ЛЧ , братья Березуцкие и Игнашевич там придумывали несмешные трюки годами, монолитной защита Слуцкого точно не была. Но чемпионский ЦСКА , пропуская достаточно часто, очень хорошо отводил угрозу от своих ворот. Качество моментов соперников было крайне низким, а играли при Леониоде Викторовиче старым составом с Вернблумом во главе показательно агрессивно, словно середняк, а не фаворит:

Как видите, пропускать сейчас стали почти по голу за игру – это до сих пор по меркам РПЛ немного, но регресс по сравнению с самими собой и нынешним «Зенитом». Допускают почти в полтора раза больше ударов, сэйвов у Акинфеева в 2019 больше, чем было в 2016, причем моменты куда опаснее – смотрите на следующую строку, xGА теперь выше единицы. По отборам и перехватам упали, а по голам со стандартов катастрофа – каждый четвертый мяч ЦСКА получает после удара по статичному мячу.

Результат: победа старого ЦСКА с разгромным счетом 8:0.

Место во всем чемпионате

Невеселая картинка вырисовывается, ведь пока общий счет разгромный. Поэтому давайте зайдем под другим углом для создания полноценного сравнения не только в рамках одной команды. Оценили ЦСКА против ЦСКА , но может они и в чемпионском сезоне не были лучшими по всему в РПЛ , и им такой стиль подходил? Сравниваем места по конкретным параметрам в таблицах РПЛ , чтобы понять, изменилась ли позиция «армейцев» в общей иерархии:

Как видите, и здесь все плохо. Значительно упало количество очков за игру – для среднего параметра разница в 0.2 является большой, а здесь теряют по одному пункту каждые три поединка. По количеству голов ЦСКА сейчас только пятый – а был третьим. По ударам сползли на две позиции, по выстрелам в створ сохранили место, но это слабое утешение, ведь мазать стали в целом чаще. И по владению, и по точности пасов, и допущенным ударам, и по отборам ЦСКА теперь другой. Не сказать, что ужасно скатились – в основном 3-5, но уже не 1-3, как раньше.

Результат: победа старого ЦСКА с разницей 7:0.

ЦСКА -2016 vs ЦСКА -2019 – 24:4

Нужны объяснения при такой разнице? Если получаем набор из трех десятков пунктов – а ничьи по параметрам не учитывали ни тем, ни другим, и на выходе разница в 20 баллов, то понятно, какая команда солиднее и мощнее. ЦСКА из прошлого лучше играл в футбол, чем современный состав «армейцев».

И хотя всегда были скорее рациональными, чем желали выделяться и доминировать во всем – отсюда 2-3 места в РПЛ тех времен по многим показателям, сейчас ситуация куда хуже. Есть парочка параметров, по которым ЦСКА пытается держаться у вершины, но в целом это уже претендент на 3-5 места по качеству игры, а не на титул, как раньше.

В отдельно взятой игре могут удивить – даже сегодня, если соберутся и «Зенит» допустит много ошибок, но потом сразу же могут проиграть середняку без проблем. Более того, если сравнить нынешний ЦСКА с командой Семака, то результат примерно такой же, как после сравнения с ЦСКА последнего чемпионского сезона, когда не феерили, но взяли титул.

Сравнение четко показывает, что не во всем нынешний ЦСКА безнадежный, но его катастрофически подводит реализация. Теперь больше техники и ударов – меньше голов, больше пенальти – меньше точных ударов с «точек» и мячей после позиционных атак. Плюс есть большие сомнения, что Вилков сегодня обязательно станет дарить ЦСКА шансы на поле «Зенита». Команде Ганчаренко важно исправлять ситуацию и игру.

Ведь самое плохое, что можно сказать о нынешнем ЦСКА – категорически разучился обороняться. Дело не только в потере Бекао и лишь отчасти в том, что тасуют состав в центре защиты. Нет, проблема системная. Вся команда плохо прессингует – начиная от Чалова и Влашича, вся опорная зона стала чаще пускать к воротам Акинфеева. Статистика показывает, что Игорь чаще вступает в игру, а сами моменты у его ворот опаснее, чем раньше.

ЦСКА еще повезло, что у них 13 пропущенных мячей, ведь оборона «армейцев» в РПЛ смотрится хуже, чем защита «Спартака». Вспомните первый тайм и начало второго ЦСКА против «Ростова», чтобы понять, почему команда Ганчаренко здесь и сейчас хуже команды 2016 и не претендует на титул 2020. Но что отличает состав с Вернблумом от состава с Ахметовым? Возраст. Учатся на ходу, прыгая от неплохих матчей к ужасным.