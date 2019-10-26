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Варди вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

сегодня, 00:37

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди оформил хет-трик в матче против «Саутгемптона» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Итоговый счет - 9:0 в пользу «лис».

Тем самым, 32-летний форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Топ бомбардиров АПЛ:

1. Джейми Варди («Лестер Сити») — 9 голов
2. Тэмми Абрахам («Челси») — 8
3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 8
4. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 7
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 6
6. Теему Пукки («Норвич Сити») — 6
7. Садио Мане («Ливерпуль») — 5
8. Каллум Уилсон («Борнмут») — 5
9. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 5
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 4.

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Объективное мнение
Объективное мнение
   109 / 885
сегодня в 00:56
Верю в победу абрахама
Землянин
Землянин
   122 / 885
сегодня в 00:45
Круто!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   154 / 885
сегодня в 00:43
Гонка за бутсу АПЛ обещает быть самой захватывающей))) П.с. Бундес лига - Левондовский; СерияА - Иммобиле; Лига1 - Мбапе; ЛаЛига Месси/Бензема/Суарес, вот и всё)
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