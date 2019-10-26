Варди вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди оформил хет-трик в матче против «Саутгемптона» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Итоговый счет - 9:0 в пользу «лис».
Тем самым, 32-летний форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.
Топ бомбардиров АПЛ:
1. Джейми Варди («Лестер Сити») — 9 голов
2. Тэмми Абрахам («Челси») — 8
3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 8
4. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 7
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 6
6. Теему Пукки («Норвич Сити») — 6
7. Садио Мане («Ливерпуль») — 5
8. Каллум Уилсон («Борнмут») — 5
9. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 5
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 4.