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Александер-Арнольд создал больше всех голевых моментов в топ-5 лигах

сегодня, 18:43

Фланговый полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд создал 37 голевых ситуаций в нынешнем сезоне. На данный момент он лидирует по этому показателю в топ-5 лигах Европы.

На втором месте находится полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне с 36-ю созданными моментами, на третьем - защитник «Фиорентины» Эрик Пульгар (32), а на четвертом - хавбек «Вильярреала» Санти Касорла (30).

Недавно Трента похвалил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   169 / 871
сегодня в 20:01
Славный малый!
Insanely cool
Insanely cool ответил da da da
   521 / 871
сегодня в 19:51
Арнольд типичный бегунок,из 40 навесов за матч так и набивает,КДБ тоже понятно,лучший П/З Европы. а вот кого действительно приятно тут видеть так это Санти,редкий топарь в свои годы.
Кто кто а барсуки должны уважать Арнольда, так как вас он никого еще не унижал
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   100 / 871
сегодня в 19:45
Гордость Ливерпульской школы.
da da da
da da da
   325 / 871
сегодня в 18:54
Арнольд типичный бегунок,из 40 навесов за матч так и набивает,КДБ тоже понятно,лучший П/З Европы.
а вот кого действительно приятно тут видеть так это Санти,редкий топарь в свои годы.
allemz
allemz
   51 / 871
сегодня в 18:47
Всего лишь на один пункт отстает КДБ, если бы не травмы, то и по этому показателю был бы лучшим.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   37 / 871
сегодня в 18:45
Молодец Арнольд растет парнишка,а Де лихт и ногтя его не стоит.
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