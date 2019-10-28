Александер-Арнольд создал больше всех голевых моментов в топ-5 лигах

сегодня, 18:43

Фланговый полузащитник «Ливерпуля» создал 37 голевых ситуаций в нынешнем сезоне. На данный момент он лидирует по этому показателю в топ-5 лигах Европы.

На втором месте находится полузащитник «Манчестер Сити» с 36-ю созданными моментами, на третьем - защитник «Фиорентины» (32), а на четвертом - хавбек «Вильярреала» (30).

Недавно Трента похвалил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.