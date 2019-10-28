Александер-Арнольд создал больше всех голевых моментов в топ-5 лигах

Фланговый полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд создал 37 голевых ситуаций в нынешнем сезоне. На данный момент он лидирует по этому показателю в топ-5 лигах Европы.
На втором месте находится полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне с 36-ю созданными моментами, на третьем - защитник «Фиорентины» Эрик Пульгар (32), а на четвертом - хавбек «Вильярреала» Санти Касорла (30).
Недавно Трента похвалил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
а вот кого действительно приятно тут видеть так это Санти,редкий топарь в свои годы.
а вот кого действительно приятно тут видеть так это Санти,редкий топарь в свои годы.