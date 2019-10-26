Самая успешная команда Москвы в чемпионатах России

сегодня, 13:47

В уик-энд двух московских дерби «Соккер.ру» вспоминает все противостояния столичных клубов друг с другом в РПЛ и объявляет самую успешную футбольную команду Москвы.

Чемпионат Москвы — это такой не обозначенный турнир в рамках чемпионата России, который проводится каждый год. Минимальное количество участников — три команды, это случилось в сезоне-2016/17, когда «Динамо» вылетело в ФНЛ . В остальных розыгрышах РПЛ принимало участие минимум четыре команды из Москвы, а в иных турнирах было по шесть столичных клубов! Всего же за время существования чемпионатов России в высшей лиге выступало 7 коллективов из Москвы. Наша задача — разобраться в их личных взаимоотношениях и составить сводную таблицу «чемпионата Москвы» за последние 28 лет (столько существуют чемпионаты России).

«Спартак»

Десятикратный чемпион России принял участие во всех 28 розыгрышах чемпионатов страны. Тем же самым могут похвастаться только еще два клуба — «Локомотив» и ЦСКА . Таким образом, «Спартак» сыграл против всех московских команд, которые населяли и населяют сначала высшую лигу, а затем РПЛ .

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки ЦСКА 57 21 14 22 77-75 77 «Локомотив» 56 24 14 18 86-62 86 «Динамо» 55 28 18 9 97-62 102 «Торпедо» 32 16 9 7 51-31 57 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» 18 7 5 6 28-29 26 «Асмарал» 4 3 1 0 14-3 10 Всего 222 99 61 62 353-262 358

Итак, мы выяснили, что уже завтра «Спартак» может добыть 100-ю победу над московскими клубами в рамках чемпионатов России. Что же касается соперничества с соседями, то у «красно-белых» перевес в дуэлях со всеми, кроме ЦСКА , но даже «армейцам» уступают минимально — в одну победу. Допустим, если «Спартак» выиграет у ЦСКА и во втором круге, то в этом соперничестве в рамках чемпионатов России наступит равенство.

ЦСКА

У ЦСКА тоже полный комплект сезонов в чемпионатах России — 28 раз армейцы брали старт в этих турнирах, шесть раз завоевывали титул. Это второй показатель после «Спартака», но если «красно-белые» 9 из 10 своих чемпионств выиграли до 2001 года, то золотые годы ЦСКА начались с 2003-го.

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 57 22 14 21 75-77 80 «Локомотив» 58 23 11 24 76-64 80 «Динамо» 54 17 17 20 71-71 68 «Торпедо» 30 15 6 9 47-39 51 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» 18 9 4 5 27-16 31 «Асмарал» 4 4 0 0 12-4 12 Всего 221 90 52 79 308-271 322

У ЦСКА отрицательная статистика со своим завтрашним соперником — «Динамо». Относительно недавно была пятилетняя серия, в рамках которой «армейцы» не могли переиграть «бело-голубых». Минимальное отставание у ЦСКА и от «Локомотива», можно считать, что преимущество «железнодорожникам» обеспечивает победа в самом памятном и внеочередном матче между этими командами: в 2002 году ЦСКА и «Локомотив» оспаривали победу в Премьер-Лиге в «Золотом матче». «Локо» выиграл 1:0.

«Локомотив»

Третий и последний гвардеец РПЛ (не только из Москвы, а вообще), принявший участие во всех 28 сезонах российской Премьер-Лиги. Трехкратный чемпион. А ведь когда-то «Локомотив» презрительно называли «пятым колесом» московского футбола.

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 56 18 14 24 62-86 68 ЦСКА 58 24 11 23 64-76 83 «Динамо» 55 26 15 14 95-72 93 «Торпедо» 30 15 8 7 50-29 53 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» 18 13 3 2 28-8 42 «Асмарал» 4 2 1 1 6-4 7 Всего 221 98 52 71 305-275 346

У «Локомотива» положительная статистика со всеми московскими противниками, кроме «Спартака». И 100-я победа, как и у «красно-белых», тоже не за горами. Кстати, это интрига: какой клуб первым наберет 100 викторий в московских противостояниях? «Спартаку» остался один шаг, «Локомотиву» — два. Если «железнодорожники» завтра одолеют спартаковцев, то у этих клубов будет по 99 побед в московских дерби.

«Динамо»

У «Динамо» 27 сезонов в высших лигах чемпионата России, это четвертый показатель. По итогам сезона-2015/16 «бело-голубые» вылетели в ФНЛ , но им хватило одного сезона, чтобы вернуться.

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 55 9 18 28 62-97 45 ЦСКА 54 20 17 17 71-71 77 «Локомотив» 55 14 15 26 72-95 57 «Торпедо» 30 11 13 6 39-34 46 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» 18 6 7 5 17-18 25 «Асмарал» 4 4 0 0 14-2 12 Всего 216 64 70 82 275-317 262

«Динамо» часто проигрывало в битвах со «Спартаком» и «Локомотивом», но против всех остальных у «бело-голубых» положительный баланс встреч.

«Торпедо»

У «Торпедо» 16 сезонов в высшей лиге, возможно, в скором времени снова увидим «автозаводцев» в высшем свете: прямо сейчас они лидируют в ФНЛ , правда, в клубе пока не приняли решение об участии в РПЛ .

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 32 7 9 16 31-51 30 ЦСКА 30 9 6 15 39-47 33 «Локомотив» 30 7 8 15 29-50 29 «Динамо» 30 6 13 11 34-39 31 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» 12 5 5 2 15-9 20 (11) «Асмарал» 4 1 1 2 4-5 4 Всего 138 35 42 61 152-201 147

На победу в общем зачете «Торпедо» явно не претендует, даже если брать в расчет средние показатели. «Черно-белые» проиграли пять дуэлей из шести, даже недолго просуществовавшему «Асмаралу» уступили по сумме четырех матчей.

«Торпедо- ЗИЛ »/«Москва»

Этот клуб выступал в РПЛ с 2001 по 2009 год под названиями «Торпедо- ЗИЛ », «Торпедо-Металлург» и ФК «Москва».

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 18 6 5 7 29-28 23 ЦСКА 18 5 4 9 16-27 19 «Локомотив» 18 2 3 13 8-28 9 «Динамо» 18 5 7 6 18-17 22 «Торпедо» 12 2 5 5 9-15 11 «Асмарал» - - - - - - Всего 84 20 24 40 60-115 84

Два почивших московских клуба, «Асмарал» и «Москва», не пересекались друг с другом в высшей лиге.

«Асмарал»

Клуб был создан на базе «Красной Пресни» предпринимателем Хусамом Аль-Халиди. В высшей лиге чемпионата России «Асмарал» провел два года — 1992-й и 1993-й.

Против Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки «Спартак» 4 0 1 3 3-14 1 ЦСКА 4 0 0 4 4-12 0 «Локомотив» 4 1 1 2 4-6 4 «Динамо» 4 0 0 4 2-14 0 «Торпедо» 4 2 1 1 5-4 7 «Торпедо- ЗИЛ »/«Москва» - - - - - - Всего 20 3 3 14 18-50 12

Кто в Москве всех успешнее?

Клуб Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки Очки в среднем «Спартак» 222 99 61 62 353-262 358 1.61 «Локомотив» 221 98 52 71 305-275 346 1.57 ЦСКА 221 90 52 79 308-271 322 1.46 «Динамо» 216 64 70 82 275-317 262 1.21 «Торпедо» 138 35 42 61 152-201 147 1.07 ФК «Москва» 84 20 24 40 60-115 84 1 «Асмарал» 20 3 3 14 18-50 12 0.6

Что ж, пока что знамя у московского «Спартака», но «Локомотив», с которым «красно-белым» играть завтра, близко. В теории, «железнодорожники» могут сравняться со «Спартаком» уже к концу нынешнего чемпионата, если выиграют все свои московские дерби, а спартаковцы не будут набирать очки в столичных противостояниях. Еще одна интрига для завтрашней зарубы при Черкизове!