Хагуш: «Надеюсь, сможем обыграть „Зенит“ и начать победную серию»

Защитник тульского «Арсенала» порассуждал о предстоящем матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На моей памяти это самый плотный чемпионат России за последнее время.

Что касается предстоящей встречи с «Зенитом», то мы сыграем дома, при наших болельщиках, и это должно нам помочь. Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию.