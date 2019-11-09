Хагуш: «Надеюсь, сможем обыграть „Зенит“ и начать победную серию»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш порассуждал о предстоящем матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
На моей памяти это самый плотный чемпионат России за последнее время.
Что касается предстоящей встречи с «Зенитом», то мы сыграем дома, при наших болельщиках, и это должно нам помочь. Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию.
Ранее о предстоящей игре поделился ожиданиями главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо...Подряд...
Тут уж не до серий...))
Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо...Подряд...
Тут уж не до серий...))