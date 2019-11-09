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Хагуш: «Надеюсь, сможем обыграть „Зенит“ и начать победную серию»

вчера, 10:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш порассуждал о предстоящем матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На моей памяти это самый плотный чемпионат России за последнее время.

Что касается предстоящей встречи с «Зенитом», то мы сыграем дома, при наших болельщиках, и это должно нам помочь. Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию.

Ранее о предстоящей игре поделился ожиданиями главный тренер «Зенита» Сергей Семак

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
   219 / 939
вчера в 20:43
После проигрыша Ростова Тамбову удивляться нечему. На сём, да на судейском регулировании, интрига РПЛ держится.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   885 / 939
вчера в 15:05
ну-ну
Leningrad 84
Leningrad 84
   102 / 939
вчера в 13:50
"Надежды юношей питают, отраду старцам подают..."
galem72
galem72
   193 / 939
вчера в 11:11
На их возможную победную серию откровенно всё равно, а вот выиграть у невского — святое и благородное дело. Удачи российским канонирам. ))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   77 / 939
вчера в 11:10
Удачи Арсеналу! Повторите прошлогодний результат
Big krendel
Big krendel
   36 / 939
вчера в 10:55
Не в этот раз будете побеждать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 10:33
Конечно фортануло Арсеналу с календарем.....)))
Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо...Подряд...

Тут уж не до серий...))
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 939
вчера в 10:33
все может быть
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