Флик: «Дали „Фортуне“ понять, что не позволим ей ничего сделать»

Тренер «Баварии» прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура Бундеслиги против «Фортуны».

Мы очень довольны результатом первого тайма. Игроки добились всего того, что от них требовали. С самого начала игры мы начали серьезно давить и дали сопернику понять, что не позволим ему ничего сделать.

Однако есть некоторые моменты, которые мы могли реализовать лучше во втором тайме. Будем работать над этим. Например, мы слишком часто теряли мяч. Я получаю удовольствие от работы с командой. Игроки все выполняют великолепно.