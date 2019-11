МЮ впервые за 34 года пропускает в 12-ти гостевых матчах АПЛ подряд

В матче 13-го тура АПЛ МЮ пропустил от «Шеффилд Юнайтед» первый мяч на 19-й минуте встречи.

Таким образом, «красные дьяволы» в выездных встречах в рамках АПЛ пропускают двенадцатый матч подряд. Такого не было с сезона 1985/1986, когда у МЮ было пятнадцать подряд таких встреч.

12 - Manchester United have failed to keep a clean sheet in their last 12 top-flight away games, their worst streak since a run of 15 in the 1985-86 campaign. Leaky. pic.twitter.com/1QKTUzgrew