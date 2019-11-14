Пан или пропал. Финальные интриги отбора Евро-2020

вчера, 13:52

«Соккер.ру» дает полный расклад в группах отборочного турнира чемпионата Европы. Кому что нужно для попадания в финальную часть?

Перед решающими ноябрьскими турами отбора Евро-2020 в финальную часть квалифицировались шесть сборных, но еще 18 участников континентального первенства в пути. Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания точно примут участие в чемпионате Европы, единственная группа без интриги — «I», из которой уже вышли Бельгия и Россия.

Многие команды к ноябрю потеряли шансы, зато продолжающие борьбу имеют вполне четкое понимание, что им нужно для попадания на Евро через отбор. Напомним, для нескольких сборных откроется другой путь — через стыковые матчи Лиги Наций, состав участников которых станет известен по окончании традиционного отбора.

Группа A

Англия, Чехия и Косово продолжают борьбу за две путевки на Евро-2020; Черногория и Болгария лишились шансов попасть на Евро-2020 через отбор.

Англия: достаточно ничьей с Черногорией в ближайшем матче, чтобы официально оформить путевку.

Чехия: определяющий матч — с Косово. Победа обеспечит чехам выход на Евро-2020.

Косово: в матче с Чехией и Англией нужно набрать больше очков, чем чехи в заключительных двух матчах отбора. То есть проигрыш чешской сборной лишит Косово шансов, в случае ничьей или победы все решится в последнем туре, где косовары сыграют с Англией, а Чехия — с Болгарией. У Косово есть запасной план: как победитель группы в четвертом дивизионе Лиги Наций эта команда сыграет в стыковых матчах, если потерпит неудачу в классическом отборе.

Болгария и Черногория: нет шансов пробиться через отбор, Болгария по состоянию на данный момент попадает в стыковые матчи Лиги наций.

Группа B

Украина уже на Евро-2020; Португалия и Сербия ведут борьбу за вторую путевку; Люксембург и Литва лишились шансов.

Украина: досрочно гарантировала себе первое место в группе.

Португалия: гарантированно выйдет на Евро, если обыграет Литву и Люксембург или если наберет не меньше очков, чем Сербия, в двух заключительных турах. В принципе, можно даже набрать на один балл меньше, ведь преимущество личных встреч на стороне «селесао». В качестве подстраховки у португальцев есть путевка в стыки Лиги наций.

Сербия: нужно обыгрывать Люксембург и Украину, надеясь на осечку Португалии. Сербам нужно набрать, как минимум, на 2 очка больше португальцев в двух заключительных турах, потому что при равенстве очков они окажутся ниже в таблице. Для сборной Сербии так же открыт альтернативный путь через Лигу наций, так как «орлы» выиграли свою группу в третьем дивизионе.

Люксембург и Литва: будут смотреть Евро-2020 по телевизору.

Группа C

Нидерланды, Германия и Северная Ирландия разделят две путевки; Беларусь и Эстония не выйдут на Евро через отбор.

Нидерланды: достаточно не проиграть Северной Ирландии в ближайшем туре — и «оранжевые», наконец, попадут на крупный турнир после провала в квалификационных забегах Евро-2016 и ЧМ -2018.

Германия: в случае победы над Беларусью и невыигрыша Северной Ирландии в параллельном матче с Нидерландами немцы оформят путевку на Евро. Хватит и ничьей, если голландцы победят в Белфасте. Даже если представить поражение от Беларуси, Бундестим будет достаточно не проиграть Северной Ирландии в последнем туре.

Северная Ирландия: остались матчи с прямыми конкурентами — Нидерландами и Германией. И ведь даже двух побед над фаворитами может не хватить, если три команды наберут по 18 очков. Нужна победа 2:0 над голландцами и успех в Германии — это гарантия и успеха. Можно в три мяча обыграть немцев, тогда «оранжевых» можно победить с любым счетом — так тоже сойдет.

Беларусь: из группы точно не выйдет, но сыграет в стыках Лиги наций.

Эстония: попрощалась с надеждами.

Группа D

Ирландия, Дания и Швейцария разыграют две путевки на Евро-2020; Грузия и Гибралтар — статисты.

Ирландия: победа в последнем туре над Данией с большой вероятностью выведет ирландцев на Евро, впрочем, это не факт, ведь остается вариант, при котором три команды наберут по 15 очков, и островитяне останутся лишними.

Дания: 4 очка в матчах с Гибралтаром и Ирландией выведут датчан в финальную часть чемпионата Европы. В общем, нужно, как минимум, сыграть вничью с ирландцами последнем туре, в победе над Гибралтаром сомнений нет.

Швейцария: в оставшихся матчах с Грузией и Гибралтаром достаточно взять 4 очка, хотя швейцарцам по силам одержать две победы.

Грузия: не выйдет из группы, но сыграет в стыках Лиги наций.

Гибралтар: спасибо за ваше внимание!

Группа E

Хорватия, Венгрия, Словакия и Уэльс все еще ведут борьбу за две путевки; Азербайджан не выйдет из группы.

Хорватия: победа и даже ничья в заключительном матче со Словакией сделает хорватов недосягаемыми, причем в таком случае они выиграют группу. Даже поражение оставляет «шашечным» шансы.

Венгрия: всего-то и нужно — обыграть Уэльс.

Словакия: две подряд победы — над Хорватией и Азербайджаном, гарантируют словакам финиш во главе группы.

Уэльс: Гарету Бэйлу и Ко достаточно обыграть Азербайджан и Венгрию при условии, что Хорватия обыграет Словакию.

Азербайджан: «Страна огней» на Евро представлена не будет.

Группа F

Испания досрочно оформила путевку на Евро-2020; второй билет разыграют Швеция, Румыния и Норвегия; Фарерские острова и Мальта «вне игры».

Испания: уже на Евро-2020.

Швеция: в случае победы над Румынией в 9-м туре шведы превратят заключительный раунд в этой группе в формальность.

Румыния: две победы в оставшихся матчах (над Швецией и Испанией) сделают румынов участниками финальной части чемпионата Европы. Если обыграть шведов со счетом 1:0 или крупнее, чем в один мяч, то хватит и ничьей с «Красной Фурией».

Норвегия: нужны победы в двух оставшихся турах, что вполне реально, ведь в соперниках Мальта и Фарерские острова. Но если бы это было единственное условие! Норвегия должна болеть за ничью Швеции и Румынии в очном матче, а потом за соперников этих команд в последнем туре. Прямо скажем, призрачная надежда.

Фарерские острова и Мальта: спасибо за участие!

Группа G

Польша уже на Евро. Следом выстроилась целая очередь с Австрией во главе, математические шансы на второе место сохраняют Северная Македония, Израиль и Словения, но интрига здесь деланная. Латвия не у дел официально.

Польша: вышла на Евро.

Австрия: ничья с Македонией в 9-м туре сделает австрийцев недосягаемыми для преследователей. В крайнем случае есть игра в последнем туре с аутсайдером — Латвией.

Северная Македония: нужны победы над Австрией и Израилем при условии, что австрийцы проиграют в своих матчах.

Израиль: требуется выиграть у Польши и Северной Македонии, и чтобы Австрия не набрала очков.

Словения: необходимо брать 6 очков играх с Латвией и Польшей, и чтобы Австрия осталась с нулем.

Латвия: до свидания!

Группа H

Турция, Франция и Исландия разыграют две путевки на Евро; Албания, Андорра и Молдавия не участвуют в борьбе.

Турция: достаточно ничьей с Исландией в ближайшем матче. Если не посчастливится проиграть, то победа над Андоррой компенсирует эту неудачу и тоже подарит билет на Евро-2020.

Франция: выйдет на Евро, если выиграет в одном из оставшихся матчей (у Молдавии или Албании), или если Исландия не обыграет Турцию в 9-м туре.

Исландия: нужны две победы (над Турцией и Молдавией) при условии, что Турция не сумеет обыграть Андорру в последнем туре, или Франция наберет не больше одного очка в двух оставшихся матчах.

Албания, Андорра, Молдавия: лишились шансов попасть на Евро.

Группа I

Бельгия и Россия выполнили задачу и вышли на Евро. Кипр, Шотландия, Казахстан и Сан-Марино не смогли составить достойную конкуренцию.

Бельгия и Россия: одними из первых завоевали путевки на Евро-2020, в ближайшую субботу в очном матче оспорят первое место в группе.

Кипр, Шотландия, Казахстан и Сан-Марино: оказались неконкурентоспособными.

Группа J

Италия уже решила задачу. Финляндия в шаге от выхода на Евро, но Армения и Босния сохраняют математические шансы. Греция и Лихтенштейн — прощайте!

Италия: вышла на Евро-2020 с первого места в группе.

Финляндия: достаточно обыграть Лихтенштейн в ближайшем матче, чтобы отпраздновать выход на Евро. На самом деле, вполне реально попасть на чемпионат Европы, даже проиграв Лихтенштейну и Греции, ведь обоим конкурентам нужно обыграть Италию, чтобы догнать финнов в таблице.

Армения: только две собственные победы (над Грецией и Италией) в сочетании с двумя поражениями Финляндии выведут армянскую сборную на Евро.

Босния и Герцеговина: нужны две победы (над Италией и Лихтенштейном), и чтобы Финляндия набрала не больше одного очка в оставшихся матчах. И Армения, у которой преимущество по личным встречам, должна допустить осечку.

Греция и Лихтенштейн: чемпионы Европы 2004 года в компании карлика лишились шансов попасть на Евро-2020 через отборочный турнир.