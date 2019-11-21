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Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

21 ноября 2019, 11:32

УЕФА обнародовал рейтинг лучших футболистов отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone. Лучших игроков выбрал специально разработанный алгоритм, начисляющий баллы за результативные действия. Возглавил рейтинг нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай.

Топ-10 рейтинга FedEx:

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков;

2. Френки Де Йонг (Нидерланды) — 2518 очков;
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;
4. Матийс Де Лигт (Нидерланды) — 2195 очков;
5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885 очков;
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка; 
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.

Лучшим в составе сборной России стал защитник Георгий Джикия (956 очков, 69-е место в рейтинге), также в рейтинг вошли: полузащитник Денис Черышев (806 очков, 106-е место в рейтинге) и защитник Федор Кудряшов (669 очков, 163-е место).

Россия Топ

Сборная России квалифицировалась на Евро-2020 со второго места. Уже известны два соперника из трех по группе в финальной части турнира.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Бутсы
   138 / 831
вчера в 14:56
А почему вообще центр. защитник добивал мяч в чужой штрафной? Где были нападающие и пз?
ну может потому что был УГЛОВОЙ, епта
ты ч\е сейчас вообще хотел показать то????
НОЖ
НОЖ
   534 / 831
вчера в 10:21
Где ДЕРЕВО ????????????
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 07:44
Сомнительные рейтинги, сомнительные. Зачем туда свинью поставили?
ОПС
ОПС
   530 / 831
вчера в 04:21
Ну, хоть так.
Командир танка
Командир танка
вчера в 02:38
тупой алгоритм если честно)
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   89 / 831
вчера в 00:52
4 голландца в ТОП5, при том, что они даже первое место в группе не заняли. Лол.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   468 / 831
21 ноября в 22:41
😳😳😳
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
21 ноября в 22:40
по идее мы и в сотку не попадем))
pomor 445
pomor 445
   203 / 831
21 ноября в 21:15
Глупое занятие - обсуждать рейтинги, не ведая методики их составления.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
21 ноября в 20:09
Дзюба нервно курит в сторонке
dimarik_86
dimarik_86
   353 / 831
21 ноября в 19:57
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       66 / 831
    21 ноября в 19:50
    Как это мелко !
    В топ - 100. Просто у Мутка евров не хватило.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
       600 / 831
    21 ноября в 19:36
    Не хватает Онопко
    нечитайло
    нечитайло
       825 / 831
    21 ноября в 19:13
    Красавчик
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       66 / 831
    21 ноября в 19:12
    Странный рейтинг ...
    А где лучший бомбардир, голубой лев, , звезда мирового футбола ?
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       263 / 831
    21 ноября в 19:01
    Бредовый рейтинг какой-то
    рже
    рже ответил Nick Ch
       413 / 831
    21 ноября в 18:39
    Эти курьеры спонсоры УЕФА,а если ты спонсор то что хочу то и ворочу!
    Nick Ch
    Nick Ch
       249 / 831
    21 ноября в 18:31
    С каких пор FedEx занимается футболом? 🤔
    beefs
    beefs
       168 / 831
    21 ноября в 18:31
    Поздравления Джикии...
    Бутсы
    Бутсы ответил Kurt Bekelman
       57 / 831
    21 ноября в 18:28
    а эти думают. что Джикия сам гол сделал. Все поля мира обежал. Все команды по пути обыграл. И забил А на деле..оказался на добивании....бесполезно с этими спорить )))
    А почему вообще центр. защитник добивал мяч в чужой штрафной? Где были нападающие и пз?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Kurt Bekelman
       17 / 831
    21 ноября в 18:24
    он на Боливии и Венесуэле отыгрывается
    Да эти двое посолидней европейских карликов будут!!! Не раз и не два и бразилам, и аргам "прикурить" давали!!!
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
       138 / 831
    21 ноября в 18:21
    Он защитник или кто??? Ну забил один , а четыре профукали!!! Ц/З матч с Бельгией полностью провалила!!!
    а эти думают. что Джикия сам гол сделал. Все поля мира обежал. Все команды по пути обыграл. И забил
    А на деле..оказался на добивании....бесполезно с этими спорить )))
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
       138 / 831
    21 ноября в 18:20
    У Месси , в отличии от "мадам" , Люксембургов и прочих карликов нет!!!
    он на Боливии и Венесуэле отыгрывается
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       66 / 831
    21 ноября в 18:16
    Однако, а где Дзюба ?
    Все таки ПОЧТИ лучший бомбардир Европы ...
    Какой принцип отбора ?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил cska plus
       17 / 831
    21 ноября в 18:12
    Слава Богу,что гнома нет в десятке.
    У Месси , в отличии от "мадам" , Люксембургов и прочих карликов нет!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил armeec_♞
       17 / 831
    21 ноября в 18:10
    Не забывай, что рейтинг составлялся по ВСЕМУ отборочному. а не по двум матчам с Бельгией. )) у нас 8 пропущенных за ВЕСЬ цикл. и 7 от Бельгии))) Всё будет по другому)))
    По всему циклу ??? Это понятно. Непонятно где Головин - общепризнанный лидер команды, где Дзюба, где Фернандес ??? Тот же Жирков , который очень хорошо себя проявил, за исключением матча с Бельгией???
    Лажа это , а не рейтинг!!!
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    21 ноября в 17:55
    Слава Богу,что гнома нет в десятке.
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Leha-ha50
       421 / 831
    21 ноября в 17:54
    Он защитник или кто??? Ну забил один , а четыре профукали!!! Ц/З матч с Бельгией полностью провалила!!!
    Не забывай, что рейтинг составлялся по ВСЕМУ отборочному. а не по двум матчам с Бельгией. ))
    у нас 8 пропущенных за ВЕСЬ цикл. и 7 от Бельгии))) Всё будет по другому)))
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Ген Геныч
       421 / 831
    21 ноября в 17:49
    Да там крайних защитников вертели как хотели ,что Фернандеса,что Петрова да и вратарь чудил ужасно!!!!
    Все правильно.
    Только того же Марио и Петрова. гонит усатый в атаку. а закрывать их зоны при атаке на свои ворота, игроки которые должны это делать, вертели палец в носу.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил batman555
       17 / 831
    21 ноября в 17:46
    Полностью согласен...Джикия прибавил... В матче с Бельгией, забил гол...был близок ко второму голу... нравиться как он начинает атаки..не боится проходить с мячем далеко...сделать пас вперёд... Конечно если команда пропустила 4 мяча,то априори, оборона значит сыграла не очень...но виновата вся команда и опорная зона и фланговые защитники... После ухода Игнашевича...думал центр защиты, будет испытывать проблемы... с выходом из обороны будет проблема...Но Джикия молодец!!!
    Он защитник или кто??? Ну забил один , а четыре профукали!!! Ц/З матч с Бельгией полностью провалила!!!
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