Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

21 ноября 2019, 11:32

УЕФА обнародовал рейтинг лучших футболистов отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone. Лучших игроков выбрал специально разработанный алгоритм, начисляющий баллы за результативные действия. Возглавил рейтинг нападающий сборной Нидерландов .

Топ-10 рейтинга FedEx:

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков;

2. Френки Де Йонг (Нидерланды) — 2518 очков;

3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;

4. Матийс Де Лигт (Нидерланды) — 2195 очков;

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885 очков;

6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;

7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;

8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;

9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка;

10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.

Лучшим в составе сборной России стал защитник (956 очков, 69-е место в рейтинге), также в рейтинг вошли: полузащитник (806 очков, 106-е место в рейтинге) и защитник Федор Кудряшов (669 очков, 163-е место).

Сборная России квалифицировалась на Евро-2020 со второго места. Уже известны два соперника из трех по группе в финальной части турнира.