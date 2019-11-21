Милая профанация. Топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020

«Соккер.ру» - о сотне лучших игроков отборочного цикла по версии FedEx Performance Zone. Можно подумать, что все серьезно, но нет.
Что такое FedEx Performance Zone?
Performance Zone УЕФА, получившая в коммерческих целях приставку к названию FedEx (официальный логистический партнер УЕФА) призвана производить оценку индивидуальной формы футболистов. Текущий статистический цикл стартовал вместе с Лигой наций и завершится с Евро-2020. Performance Zone формирует данные после каждого матча, специальный алгоритм строит рейтинг на основании официальной статистики футболистов. Одним словом, это рейтинг текущей формы футболистов в матчах за национальные сборные, который «не утверждает, что один футболист лучше другого».
Как это работает?
Каждому футболисту присвоена номинальная позиция, в зависимости от нее статистика учитывает те или иные статистические компоненты: например, сухие матчи, отборы и перехваты ценятся в исполнении игроков обороны, а форвардам и атакующим полузащитникам нужны голы, «ассисты», обостряющие передачи и удачный дриблинг. Количество очков может быть разным в зависимости от статуса матча — матчи финального турнира Евро-2020 ценятся выше, чем игры отбора, но официальные встречи квалификации серьезнее, чем товарищеские игры. Важен и рейтинг соперника: забить Сан-Марино вовсе не то же самое, что огорчить Бельгию.
Топ-100 лучших футболистов по итогам отбора Евро-2020 и финала Лиги наций
Оценим сотню самых успешных футболистов на промежуточном финише. Запомним тот факт, что матчи Лиги наций тоже шли в зачет, поэтому у футболистов сборных, принимавших участие в летнем финале этого турнира есть преимущество над остальными, так как статус встреч в рамках этого мини-турнира выше, чем у игр отбора.
100. Шейн Даффи (Ирландия) — 830 очков
99. Анри Бонелло (Мальта) — 836
98. Мерт Гюнок (Турция) - 837
97. Джон Стоунз (Англия) - 838
96. Джорджо Кьеллини (Италия) - 840
95. Торган Азар (Бельгия) - 843
94. Джердан Шакири (Швейцария) - 844
93. Антони Морис (Люксембург) — 846
92. Гонсалу Гедеш (Португалия) — 849
91. Кевин де Брюйне (Бельгия) — 850
В этот десяток попали вратари сборных Мальты и Люксембурга, алгоритм подбросил их так высоко, видимо, из-за огромного количества сэйвов.
90. Марек Гамшик (Словакия) — 852
89. Кари Арнасон (Исландия) — 852
88. Вильям Карвалью (Португалия) — 852
87. Неманья Максимович (Сербия) — 861
86. Мартин Хинтереггер (Австрия) — 863
85. Уэйн Хеннеси (Уэльс) — 870
84. Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) — 871
83. Робин Ульсен (Швеция) — 873
82. Александр Мартынович (Беларусь) — 876
81. Гжегош Крыховяк (Польша) — 884
Поздравляем с попаданием в топ-100 лучших игроков отборочного турнира Евро-2020 и Лиги наций футболистов российских клубов — Александра Мартыновича из «Краснодара» и Гжегоша Крыховяка из «Локомотива».
80. Эрнестас Шеткус (Литва) — 907
79. Райан Бабел (Нидерланды) — 907
78. Мерих Демирал (Турция) — 907
77. Руслан Малиновский (Украина) — 914
76. Дани Карвахаль (Испания) — 923
75. Душан Тадич (Сербия) — 928
74. Сауль Ньигес (Испания) — 943
73. Беньямин Бюхель (Лихтенштейн) — 947
72. Бен Чилуэлл (Англия) — 947
71. Дрис Мертенс (Бельгия) — 951
Снова видим двух вратарей из «маленьких» сборных — литовца Шеткуса и представителя Лихтенштейна Бюхеля, который старались, как могли, хоть и проигрывали почти всегда. Отметим также полузащитника сборной Украины Малиновского, нашего соперника по отбору Мертенса и турецкого защитника Демирала, которого летом хотел подписать «Зенит».
70. Росс Баркли (Англия) — 952
69. Георгия Джикия (Россия) — 956
68. Биркир Бьярнасон (Исландия) — 960
67. Рафаэль Варан (Франция) — 961
66. Серхио Бускетс (Испания) — 962
65. Кристиан Эриксен (Дания) — 968
64. Георгий Лория (Грузия) — 982
63. Никлас Зюле (Германия) — 986
62. Алексей Кошелев (Молдавия) — 998
61. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — 1010
Сегодняшний именинник Георгий Джикия — единственный представитель России в сотне лучших игроков по версии FedEx Performance Zone. Джанлуиджи Доннарумма — первый, кто «пробил» отметку в 1000 очков.
60. Уго Льорис (Франция) — 1011
59. Матиас Йоргенсен (Дания) — 1022
58. Лука Модрич (Хорватия) — 1030
57. Килиан Мбаппе (Франция) — 1031
56. Лукаш Градецки (Финляндия) — 1034
55. Чиприан Тэтэрушану (Румыния) — 1044
54. Руне Ярстейн (Норвегия) — 1046
53. Рафаэл Геррейру (Португалия) — 1050
52. Сергей Лемпетс (Эстония) — 1059
51. Бибрас Натхо (Израиль) — 1065
Самый яркий молодой игрок планеты Мбаппе, прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций Геррейру в компании пяти вратарей: Льорис, Градецки, Тэтэрушану, Ярстейн и Лемпетс являются защитниками последнего рубежа. Ах да, и нашего старого знакомого Бибраса Натхо приветствуем.
50. Каан Айхан (Турция) — 1066
49. Ян Беднарек (Польша) — 1084
48. Теему Пукки (Финляндия) — 1087
47. Джон Макгинн (Шотландия) — 1097
46. Паулюс Араюри (Финляндия) — 1101
45. Мартин Дубравка (Словакия) — 1107
44. Квинси Промес (Нидерланды) — 1111
43. Марко Верратти (Италия) — 1123
42. Тибо Куртуа (Бельгия) — 1128
41. Дейли Блинд (Нидерланды) — 1135
Квинси Промес не только за «Аякс» играет результативно, но в сборной Нидерландов поддерживает хорошую форму: экс-спартаковец в топ-50 лучших игроков европейских сборных по итогам отбора Евро-2020.
40. Александар Драгович (Австрия) — 1137
39. Жозеп Гомес (Андорра) — 1154
38. Ибрахим Шехич (Босния и Герцеговина) — 1154
37. Жоржиньо (Италия) — 1158
36. Эран Захави (Израиль) — 1174
35. Александр Митрович (Сербия) — 1194
34. Мануэль Нойер (Германия) — 1197
33. Тоби Алдервейрелд (Бельгия) — 1228
32. Денис Закария (Швейцария) — 1233
31. Мартен де Рон (Нидерланды) — 1268
Наверняка подозрения относительно стройности алгоритма, на основании которого составлен этот рейтинг, возникли у вас гораздо раньше, но здесь уже напрашивается прямой вопрос: разве нормально, что один из лучших бомбардиров отборочного цикла Захави буквально на «миллиметры» опережает вратаря сборной Андорры, запрыгнувшего в топ-40? Кстати, количество голкиперов обязательно посчитаем в конце.
30. Леонардо Бонуччи (Италия) — 1281
29. Маркус Рэшфорд (Англия) — 1293
28. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 1295
27. Эден Азар (Бельгия) — 1315
26. Мануэль Аканджи (Швейцария) — 1339
25. Руй Патрисиу (Португалия) — 1358
24. Йозуа Киммих (Германия) — 1364
23. Фабиан Шер (Швейцария) — 1385
22. Серж Гнабри (Германия) — 1385
21. Нико Эльведи (Швейцария) — 1398
Швейцарская десятка — сразу три представителя «нейтралов». В вершине рейтинга сказывается участие сборных в финальном турнире Лиги наций. Напомню, в нем приняли участие команды Швейцарии (4-е место), Англии (3-е место), Нидерландов (2-е место) и Португалии (победитель).
20. Гранит Джака (Швейцария) — 1441
19. Андрей Пятов (Украина) — 1458
18. Вирджил ван Дейк (Нидерланды) — 1544
17. Харри Магуайр (Англия) — 1548
16. Тони Кроос (Германия) — 1617
15. Рахим Стерлинг (Англия) — 1633
14. Рикардо Родригес (Швейцария) — 1639
13. Ян Зоммер (Швейцария) — 1692
12. Харри Кейн (Англия) — 1707
11. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) — 1741
Украинский вратарь Андрей Пятов — в топ-20 рейтинга. Снова видим трех швейцарцев, двух голландцев и двух англичан, игравших в финальном турнире Лиге наций.
10. Криштиану Роналду (Португалия)
9. Серхио Рамос (Испания)
8. Рубен Диаш (Португалия)
7. Бернарду Силва (Португалия)
6. Антуан Гризманн (Франция)
5. Яспер Силлессен (Нидерланды)
4. Матийс де Лигт (Нидерланды)
3. Джордан Пикфорд (Англия)
2. Френки де Йонг (Нидерланды)
1. Мемфис Депай (Нидерланды)
Четыре из пяти лучших игроков Лиги наций и отбора Евро-2020 — голландцы. Победители Лиги наций португальцы тоже присутствуют, но они замыкают топ-10.
FedEx Performance Zone — полный провал
Если бы это была какая-то сторонняя система, то можно было просто проигнорировать, но данные Performance Zone размещены на сайте УЕФА, что как бы обязывает держать определенный уровень, которого просто нет. FedEx Performance Zone — чушь и профанация, вот все, что нужно знать о ней.
Чтобы начислять очки за соответствующие действия игрокам разных позиций, нужно позаботиться о соблюдении баланса между футболистами разных амплуа, но тех, кто ответственен за работу системы, нисколько не тревожит тот факт, что в топ-100 лучших, по их мнению, футболистов отбора Евро-2020 и Лиги наций 25 вратарей.
Прописью — двадцать пять! Четверть! При условии, что нормальное соотношение вратарей и полевых игроков на поле во время матчей 1 к 10. В итоге, в топ-100 у нас голкиперы сборных Андорры, Лихтенштейна, Люксембурга, Литвы, пропускавшие голы десятками, а Артем Дзюба — второй по системе «гол+пас» в отборе чемпионата Европы, занимает почетное 195-е место. Ну, спасибо, что позабавили!
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