Милая профанация. Топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020

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«Соккер.ру» - о сотне лучших игроков отборочного цикла по версии FedEx Performance Zone. Можно подумать, что все серьезно, но нет.

Что такое FedEx Performance Zone?

Performance Zone УЕФА , получившая в коммерческих целях приставку к названию FedEx (официальный логистический партнер УЕФА ) призвана производить оценку индивидуальной формы футболистов. Текущий статистический цикл стартовал вместе с Лигой наций и завершится с Евро-2020. Performance Zone формирует данные после каждого матча, специальный алгоритм строит рейтинг на основании официальной статистики футболистов. Одним словом, это рейтинг текущей формы футболистов в матчах за национальные сборные, который «не утверждает, что один футболист лучше другого».

Как это работает?

Каждому футболисту присвоена номинальная позиция, в зависимости от нее статистика учитывает те или иные статистические компоненты: например, сухие матчи, отборы и перехваты ценятся в исполнении игроков обороны, а форвардам и атакующим полузащитникам нужны голы, «ассисты», обостряющие передачи и удачный дриблинг. Количество очков может быть разным в зависимости от статуса матча — матчи финального турнира Евро-2020 ценятся выше, чем игры отбора, но официальные встречи квалификации серьезнее, чем товарищеские игры. Важен и рейтинг соперника: забить Сан-Марино вовсе не то же самое, что огорчить Бельгию.

Топ-100 лучших футболистов по итогам отбора Евро-2020 и финала Лиги наций

Оценим сотню самых успешных футболистов на промежуточном финише. Запомним тот факт, что матчи Лиги наций тоже шли в зачет, поэтому у футболистов сборных, принимавших участие в летнем финале этого турнира есть преимущество над остальными, так как статус встреч в рамках этого мини-турнира выше, чем у игр отбора.

100. Шейн Даффи (Ирландия) — 830 очков

99. Анри Бонелло (Мальта) — 836

98. Мерт Гюнок (Турция) - 837

97. Джон Стоунз (Англия) - 838

96. Джорджо Кьеллини (Италия) - 840

95. Торган Азар (Бельгия) - 843

94. Джердан Шакири (Швейцария) - 844

93. Антони Морис (Люксембург) — 846

92. Гонсалу Гедеш (Португалия) — 849

91. Кевин де Брюйне (Бельгия) — 850

В этот десяток попали вратари сборных Мальты и Люксембурга, алгоритм подбросил их так высоко, видимо, из-за огромного количества сэйвов.

90. Марек Гамшик (Словакия) — 852

89. Кари Арнасон (Исландия) — 852

88. Вильям Карвалью (Португалия) — 852

87. Неманья Максимович (Сербия) — 861

86. Мартин Хинтереггер (Австрия) — 863

85. Уэйн Хеннеси (Уэльс) — 870

84. Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) — 871

83. Робин Ульсен (Швеция) — 873

82. Александр Мартынович (Беларусь) — 876

81. Гжегош Крыховяк (Польша) — 884

Поздравляем с попаданием в топ-100 лучших игроков отборочного турнира Евро-2020 и Лиги наций футболистов российских клубов — Александра Мартыновича из «Краснодара» и Гжегоша Крыховяка из «Локомотива».

80. Эрнестас Шеткус (Литва) — 907

79. Райан Бабел (Нидерланды) — 907

78. Мерих Демирал (Турция) — 907

77. Руслан Малиновский (Украина) — 914

76. Дани Карвахаль (Испания) — 923

75. Душан Тадич (Сербия) — 928

74. Сауль Ньигес (Испания) — 943

73. Беньямин Бюхель (Лихтенштейн) — 947

72. Бен Чилуэлл (Англия) — 947

71. Дрис Мертенс (Бельгия) — 951

Снова видим двух вратарей из «маленьких» сборных — литовца Шеткуса и представителя Лихтенштейна Бюхеля, который старались, как могли, хоть и проигрывали почти всегда. Отметим также полузащитника сборной Украины Малиновского, нашего соперника по отбору Мертенса и турецкого защитника Демирала, которого летом хотел подписать «Зенит».

70. Росс Баркли (Англия) — 952

69. Георгия Джикия (Россия) — 956

68. Биркир Бьярнасон (Исландия) — 960

67. Рафаэль Варан (Франция) — 961

66. Серхио Бускетс (Испания) — 962

65. Кристиан Эриксен (Дания) — 968

64. Георгий Лория (Грузия) — 982

63. Никлас Зюле (Германия) — 986

62. Алексей Кошелев (Молдавия) — 998

61. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — 1010

Сегодняшний именинник Георгий Джикия — единственный представитель России в сотне лучших игроков по версии FedEx Performance Zone. Джанлуиджи Доннарумма — первый, кто «пробил» отметку в 1000 очков.

60. Уго Льорис (Франция) — 1011

59. Матиас Йоргенсен (Дания) — 1022

58. Лука Модрич (Хорватия) — 1030

57. Килиан Мбаппе (Франция) — 1031

56. Лукаш Градецки (Финляндия) — 1034

55. Чиприан Тэтэрушану (Румыния) — 1044

54. Руне Ярстейн (Норвегия) — 1046

53. Рафаэл Геррейру (Португалия) — 1050

52. Сергей Лемпетс (Эстония) — 1059

51. Бибрас Натхо (Израиль) — 1065

Самый яркий молодой игрок планеты Мбаппе, прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций Геррейру в компании пяти вратарей: Льорис, Градецки, Тэтэрушану, Ярстейн и Лемпетс являются защитниками последнего рубежа. Ах да, и нашего старого знакомого Бибраса Натхо приветствуем.

50. Каан Айхан (Турция) — 1066

49. Ян Беднарек (Польша) — 1084

48. Теему Пукки (Финляндия) — 1087

47. Джон Макгинн (Шотландия) — 1097

46. Паулюс Араюри (Финляндия) — 1101

45. Мартин Дубравка (Словакия) — 1107

44. Квинси Промес (Нидерланды) — 1111

43. Марко Верратти (Италия) — 1123

42. Тибо Куртуа (Бельгия) — 1128

41. Дейли Блинд (Нидерланды) — 1135

Квинси Промес не только за «Аякс» играет результативно, но в сборной Нидерландов поддерживает хорошую форму: экс-спартаковец в топ-50 лучших игроков европейских сборных по итогам отбора Евро-2020.

40. Александар Драгович (Австрия) — 1137

39. Жозеп Гомес (Андорра) — 1154

38. Ибрахим Шехич (Босния и Герцеговина) — 1154

37. Жоржиньо (Италия) — 1158

36. Эран Захави (Израиль) — 1174

35. Александр Митрович (Сербия) — 1194

34. Мануэль Нойер (Германия) — 1197

33. Тоби Алдервейрелд (Бельгия) — 1228

32. Денис Закария (Швейцария) — 1233

31. Мартен де Рон (Нидерланды) — 1268

Наверняка подозрения относительно стройности алгоритма, на основании которого составлен этот рейтинг, возникли у вас гораздо раньше, но здесь уже напрашивается прямой вопрос: разве нормально, что один из лучших бомбардиров отборочного цикла Захави буквально на «миллиметры» опережает вратаря сборной Андорры, запрыгнувшего в топ-40? Кстати, количество голкиперов обязательно посчитаем в конце.

30. Леонардо Бонуччи (Италия) — 1281

29. Маркус Рэшфорд (Англия) — 1293

28. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 1295

27. Эден Азар (Бельгия) — 1315

26. Мануэль Аканджи (Швейцария) — 1339

25. Руй Патрисиу (Португалия) — 1358

24. Йозуа Киммих (Германия) — 1364

23. Фабиан Шер (Швейцария) — 1385

22. Серж Гнабри (Германия) — 1385

21. Нико Эльведи (Швейцария) — 1398

Швейцарская десятка — сразу три представителя «нейтралов». В вершине рейтинга сказывается участие сборных в финальном турнире Лиги наций. Напомню, в нем приняли участие команды Швейцарии (4-е место), Англии (3-е место), Нидерландов (2-е место) и Португалии (победитель).

20. Гранит Джака (Швейцария) — 1441

19. Андрей Пятов (Украина) — 1458

18. Вирджил ван Дейк (Нидерланды) — 1544

17. Харри Магуайр (Англия) — 1548

16. Тони Кроос (Германия) — 1617

15. Рахим Стерлинг (Англия) — 1633

14. Рикардо Родригес (Швейцария) — 1639

13. Ян Зоммер (Швейцария) — 1692

12. Харри Кейн (Англия) — 1707

11. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) — 1741

Украинский вратарь Андрей Пятов — в топ-20 рейтинга. Снова видим трех швейцарцев, двух голландцев и двух англичан, игравших в финальном турнире Лиге наций.

10. Криштиану Роналду (Португалия)

9. Серхио Рамос (Испания)

8. Рубен Диаш (Португалия)

7. Бернарду Силва (Португалия)

6. Антуан Гризманн (Франция)

5. Яспер Силлессен (Нидерланды)

4. Матийс де Лигт (Нидерланды)

3. Джордан Пикфорд (Англия)

2. Френки де Йонг (Нидерланды)

1. Мемфис Депай (Нидерланды)

Четыре из пяти лучших игроков Лиги наций и отбора Евро-2020 — голландцы. Победители Лиги наций португальцы тоже присутствуют, но они замыкают топ-10.

FedEx Performance Zone — полный провал

Если бы это была какая-то сторонняя система, то можно было просто проигнорировать, но данные Performance Zone размещены на сайте УЕФА , что как бы обязывает держать определенный уровень, которого просто нет. FedEx Performance Zone — чушь и профанация, вот все, что нужно знать о ней.

Чтобы начислять очки за соответствующие действия игрокам разных позиций, нужно позаботиться о соблюдении баланса между футболистами разных амплуа, но тех, кто ответственен за работу системы, нисколько не тревожит тот факт, что в топ-100 лучших, по их мнению, футболистов отбора Евро-2020 и Лиги наций 25 вратарей.

Прописью — двадцать пять! Четверть! При условии, что нормальное соотношение вратарей и полевых игроков на поле во время матчей 1 к 10. В итоге, в топ-100 у нас голкиперы сборных Андорры, Лихтенштейна, Люксембурга, Литвы, пропускавшие голы десятками, а Артем Дзюба — второй по системе «гол+пас» в отборе чемпионата Европы, занимает почетное 195-е место. Ну, спасибо, что позабавили!