Пятов стал рекордсменом сборной Украины по сыгранным матчам среди вратарей

сегодня, 18:13

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов вышел в стартовом составе на заключительный матч отборочного цикла Евро-2020 против сборной Сербии.

Этот матч стал для Андрея 93-м в футболке национальной команды. Данный результат позволил ему обойти Александра Шовковского.

В общем показателе среди всех игроков результат Пятова является пятым. Больше матчей отыграли: Андрей Шевченко (111), Анатолий Тимощук (144), Олег Гусев (98 матчей) и Руслан Ротань (100).

Также в прошлом месяце статистика по сыгранным матчам Пятова за «Шахтер» достигла 400 матчей.