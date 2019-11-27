Лэмпард: «„Валенсия“ прекрасно играет дома, для всех это будет трудный бой»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

Этот матч нам нельзя проиграть. Мы потеряли баланс в первом матче с «Валенсией», но извлекли уроки, однако я всегда предполагал, что группа будет непростой. Нам изначально предстояли два выезда на стадионы очень сложных соперников, и нам было необходимо побеждать на их поле. Это не значит, что, если мы проиграем, мы вылетим, но наша ситуация значительно усложнится. Что мы сделали, так это начали демонстрировать футбол уровня плей-офф чуть раньше, еще на групповом этапе. Это не проблема. Реальность такова, что на этом уровне рано или поздно приходится прибегать к этому. Нам еще есть над чем работать, у нас впереди непростые задачи.

После первой игры меня не покидало чувство, что мы должны извлечь крайне важный урок, и не важно, 18 тебе лет или 32 года, и этот урок заключается в том, что, если ты выключился из игры, проспал момент в матче Лиги Чемпионов, то ты проиграл.

В предстоящем матче нам необходимо не терять концентрацию. Правила всегда остаются одинаковыми, особенно когда играешь на выезде в Лиге Чемпионов, особенно когда играешь на таком стадионе, а это потрясающий стадион, где гостевой команде очень непросто победить.

Это очень организованная команда, у них прекрасная линия атаки, блестяще действуют два нападающих и фланговые игроки. По ощущениям знаю, что на этом стадионе важнее даже не противник, важнее болельщики, атмосфера, которую они создают, и конечно, «Валенсия» прекрасно играет дома, для всех это будет трудный бой. Я ожидаю, что поединок будет сложным.