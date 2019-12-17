СМИ: Семак продлит контракт с «Зенитом» до 2021 года

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17 декабря 2019, 11:12

Сообщается, что главный тренер «Зенита» в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Новое соглашение с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года. Действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.

Напомним, Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года.

«Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв последнее четвертое место в группе.