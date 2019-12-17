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СМИ: Семак продлит контракт с «Зенитом» до 2021 года

17 декабря 2019, 11:12

Сообщается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Новое соглашение с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года. Действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.

Напомним, Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года.

«Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв последнее четвертое место в группе.

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Все комментарии
vinjard
vinjard ответ pomor 445 (раскрыть)
20 декабря 2019 в 18:14
Да, помню тот матч МЮ и Зенит, тогда Данни феерил. Также ЦСКА и Ливерпуль, но у армейцев шансов тогда не было в том суппер КУ. Теперь все больше этого не повториться, теперь топы которые не заняли лига-чемпионские места в своих чемпионатах, будут драться на смерть за победу в ЛЕ, чтоб потом попасть в ЛЧ. А что дополнительная халява, а ЛЕ тем самым опустили ниже плинтуса таким образом.
sn_spb
sn_spb ответ ANDREY_BOY (комментарий удален) (раскрыть)
19 декабря 2019 в 09:49
    pomor 445
    pomor 445 ответ vinjard (раскрыть)
    18 декабря 2019 в 16:47
    Это верно. Речь пойдёт только о глубине продвижения в каждой из лиг и заработке в них. Так что ЦСКА и Зенит навеки останутся единственными обладателями титула КУЕФА (предшественника ЛЕ), а Зенит ещё и абсолютно единственным обладателем Супер кубка УЕФА, действующего до сих пор. Тем более, почётного, что выигран был у МЮ - чемпиона самой топовой лиги Европы на тот период.
    pomor 445
    pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
    18 декабря 2019 в 16:39
    Пользоваться твоим уважением - это ли не позор?
    pomor 445
    pomor 445 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 декабря 2019 в 16:36
    Напрасно себя терзаешь.
    pomor 445
    pomor 445
    18 декабря 2019 в 16:35
    Как ни поверни, а Семак самый успешный тренер по объективным показателям среди имеющихся в РПЛ. Сёмина во внимание не беру, отдавая дань старости и опыту, но заслуг, тянущих на оказанные ему почести (орден и признание лучшим) не вижу.
    sn_spb
    sn_spb ответ ANDREY_BOY (комментарий удален) (раскрыть)
    18 декабря 2019 в 12:36
    Ну для начала Вы кинули мне ответ.
    Ну а остальное я комментировать не буду, тк меня обычно за ответы таким как Вы банят на сутки.
    oFANATo
    oFANATo
    18 декабря 2019 в 10:33
    Семак был уважаемым игроком конем, как перешёл в зенит потерял все уважение.
    Пепс
    Пепс
    18 декабря 2019 в 00:43
    Молодец Богданыч... Картонку тока верни.... Он свои 50 штук отработал уже...
    vinjard
    vinjard ответ steel900 (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 23:26
    Больше ЛЕ российские клубы не выиграют, той халявы как раньше уже не будет. Тогда там топовых команд не было, а теперь есть. Все даже этот трофей не досегаем теперь.
    vinjard
    vinjard
    17 декабря 2019 в 23:19
    Ну раз в Зените и дальше хотят занимать 4 место в группе, и пролетать даже мимо лиги европы, то вперед с этим физруком далеко вы не пойдете.
    Это же надо так запароть так, команда уже почти вышла в 1/8 ЛЧ, а тут даже в ЛЕ не может зацепится и вылетает из еврокубков полностью. Как можно так вообще? Они еще продлевают контракт с этим физруком.
    Даже Аталанта вышла из группы после 3-х подряд поражений если я не ошибаюсь.
    Гавроша
    Гавроша ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 22:16
    Так его жена сына негритенка усыновить хочет. Да он еще и вегетарианец, как гитлер, так что не знаю, но лучше Зениту тренера найти.
    Томас Сойер
    Томас Сойер
    17 декабря 2019 в 21:49
    В свое время думал Семак станет хорошим тренером. Но, я ошибался. За два года так и не вырос. Игру не поставил. Замены не понятные. С группы ЛЧ не вышел, хоть и можно было. Максимум возьмет РПЛ, а с таким составам как у зенито можно было еще пошуметь в Европе.
    Ильмир Хадиев
    Ильмир Хадиев ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 21:19
    спартак может выиграть, зачем Газпрому такая боль ?
    dok66
    dok66
    17 декабря 2019 в 21:14
    А зря ! Опыта у Семака нет , а нарабатывать с Зенитом - совсем капут !
    steel900
    steel900
    17 декабря 2019 в 20:04
    Что может выиграть клуб при Семаке:
    - чемпионат РПЛ - скорее всего да.
    - кубок УЕФА - скорее всего нет.
    - кубок ЛЧ - однозначно нет.
    Гавроша
    Гавроша
    17 декабря 2019 в 19:44
    Зря.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Kresi frok (комментарий удален) (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 19:10, ред.
    На международной Арене дно только Спартак,да и сотрудичает Спартак с судьями не меньше,судьи подарили очки Спартаку в первых пяти турах, не зря у Спартака есть свои люди в кабинетах Рпл типа аля Симонян и его юбилей и тд и тп.
    sn_spb
    sn_spb ответ ANDREY_BOY (комментарий удален) (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 18:26
    Этот бред меня мало заботит. Такую чушь вам лучше писать какому нибудь мясному, он точно поддержит разговор в теориях заговоров и тп.
    ildar_3871
    ildar_3871
    17 декабря 2019 в 18:17
    Семак не оправдал надежды лазурных , но никто не идет уже в Зенит ,весь мир знает что Зенит это болото , через год выгонят , что в Зените тренер это никто , даже замены не может делать !
    stachel
    stachel
    17 декабря 2019 в 18:14
    Да не тренер он - физрук. 2 года уже руководит, а быструю (и точную!) комбинационную игру в атаке так и не поставил. Вся "игра" Зенита заточена на разрушение и примитивную загрузку на Артема. Зенит семака так же примитивен как его "король" и так же медлен как его престарелый капитан. Быстрый и комбинационный Зенит Боша и Спаллети превратился в тупую уфу питерской сборки. Физрук возвращайся в уфу!
    Алексей Соломонов
    Алексей Соломонов
    17 декабря 2019 в 17:51
    Не позавидуешь фанатам Зенита,очередной сезон коту под хвост .....за 2 года игру не поставил и не поставит так как нулевой он тренер
    don_surio
    don_surio ответ LOpp (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 17:07
    Все равно будет 4-е место.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    17 декабря 2019 в 17:01
    Не торопились бы...
    San Skra
    San Skra
    17 декабря 2019 в 16:47
    Если цель - победа в РПЛ, то можно и с Тимощуком контракт подписывать, но если есть цель хоть немного проявить себя в Европе, то продление Семака вызывает вопросы. Обычно после провала (4 место в группе) - следует увольнение.
    Sergey Z
    Sergey Z
    17 декабря 2019 в 16:42
    Зенит посыпался! Уважал Семака, как игрока ЦСКА, но как тренера ....
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 16:09, ред.
    Так вся России добывает газ чтобы купить вам футболистов !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 декабря 2019 в 15:57, ред.
    Фсе... Пора отчаливать с ветки....
    Московские Зениту тренера выбирать начали...))))
    Это край...
    Становится смешно до неприличия...
    ildar_3871
    ildar_3871
    17 декабря 2019 в 15:54
    Самый лучший в зените был Спалетти , Семаку далеко до его уровня !
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ grazie100 (раскрыть)
    17 декабря 2019 в 15:53
    Кто там лишил сборную хорошего игрока? Может этому бомжу насильно бухло вливали и заставляли размахивать стульями?
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