СМИ: Семак продлит контракт с «Зенитом» до 2021 года

Сообщается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Новое соглашение с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года. Действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.
Напомним, Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года.
«Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв последнее четвертое место в группе.
Ну а остальное я комментировать не буду, тк меня обычно за ответы таким как Вы банят на сутки.
Ну а остальное я комментировать не буду, тк меня обычно за ответы таким как Вы банят на сутки.
Это же надо так запароть так, команда уже почти вышла в 1/8 ЛЧ, а тут даже в ЛЕ не может зацепится и вылетает из еврокубков полностью. Как можно так вообще? Они еще продлевают контракт с этим физруком.
Даже Аталанта вышла из группы после 3-х подряд поражений если я не ошибаюсь.
Это же надо так запароть так, команда уже почти вышла в 1/8 ЛЧ, а тут даже в ЛЕ не может зацепится и вылетает из еврокубков полностью. Как можно так вообще? Они еще продлевают контракт с этим физруком.
Даже Аталанта вышла из группы после 3-х подряд поражений если я не ошибаюсь.
- чемпионат РПЛ - скорее всего да.
- кубок УЕФА - скорее всего нет.
- кубок ЛЧ - однозначно нет.
- чемпионат РПЛ - скорее всего да.
- кубок УЕФА - скорее всего нет.
- кубок ЛЧ - однозначно нет.
Московские Зениту тренера выбирать начали...))))
Это край...
Становится смешно до неприличия...
Московские Зениту тренера выбирать начали...))))
Это край...
Становится смешно до неприличия...