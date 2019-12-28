«Ювентус» может подписать тер Штегена

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28 декабря 2019, 13:00

Источник со ссылкой на El Mundo Deportivo сообщает, что «Ювентус» собирается подписать голкипера «Барселоны» .

Туринский клуб попытается летом заменить вратаря своей команды Войцеха Щесны.