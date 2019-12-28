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«Ювентус» может подписать тер Штегена

28 декабря 2019, 13:00

Источник со ссылкой на El Mundo Deportivo сообщает, что «Ювентус» собирается подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена

Туринский клуб попытается летом заменить вратаря своей команды Войцеха Щесны.

Также отмечается, что на тер Штегена претендуют еще ПСЖ и «Бавария». Действующий контракт игрока с «Барсой» рассчитан до 2021 года.

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG
28 декабря 2019 в 16:09
смешно, один из лучших клубов отпустит вратаря из топ3 в лигу пешеходов...
одним словом - МУНДОдепортиво
neomessi
neomessi
28 декабря 2019 в 15:37, ред.
Зачем им он?
У них есть молодой талант в лице Буффона.
Буффон может отыграть еще 6-7 сезонов без проблем!
ДАША Д
ДАША Д
28 декабря 2019 в 14:25
Буффон ещё поиграет!
vovinho11
vovinho11
28 декабря 2019 в 14:03
Лишь бы гребсти, все равно лч не выиграть🤣
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
28 декабря 2019 в 13:58
А чем им уже Войцех не угодил? Отличный вратарь экстра класса.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
28 декабря 2019 в 13:41
или не может..
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