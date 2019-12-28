«Ювентус» может подписать тер Штегена

Источник со ссылкой на El Mundo Deportivo сообщает, что «Ювентус» собирается подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Туринский клуб попытается летом заменить вратаря своей команды Войцеха Щесны.
Также отмечается, что на тер Штегена претендуют еще ПСЖ и «Бавария». Действующий контракт игрока с «Барсой» рассчитан до 2021 года.
одним словом - МУНДОдепортиво
одним словом - МУНДОдепортиво
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У них есть молодой талант в лице Буффона.
Буффон может отыграть еще 6-7 сезонов без проблем!