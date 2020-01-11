Артета: «В матчах под моим руководством Луис выглядел потрясающе»

Главный тренер «Арсенала» в преддверии матча с «Кристал Пэлас» в 22-м туре АПЛ похвалил защитника «канониров» .

Я призывал Луиса стать настоящим лидером в раздевалке. Это футболист, который выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в нашей команде. Мы должны извлечь из этого максимум пользы.

Я хотел, чтобы он проявил перед командой все свои качества, опыт и характер, и он сделал большой шаг вперёд. Я очень, очень им доволен.

В матчах под моим руководством он выглядел потрясающе. Его настрой на тренировках, то, как он общается с одноклубниками, его желание учиться – всё на превосходном уровне. Я в восторге от Луиса.