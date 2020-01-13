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Сарри: «Проблемы на „Олимпико“ против „Ромы“ почти неизбежны»

сегодня, 08:15
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Серии А над «Ромой».

Мы хорошо играли в течение 60 минут, проблемы на «Олимпико» против «Ромы» почти неизбежны. Что мне не понравилось, так это то, что мы старались удерживать свое преимущество, а не увеличивать его, так как трижды у нас были контратаки 3 в 1, и мы их не реализовали.

Мы хорошо действовали в течение длительного периода, поэтому я доволен результатом.  Но, ведя в счете, мы злоупотребляли передачами на своей половине – нужно было чаще играть вперед. Просто так владеть мячом нет смысла.

Есть риски в нашей игре на прохождение, но то, что нам нужно сделать, это передать мяч, чтобы идти вперед, а не просто держать его без причины. Ближе к концу мы ушли в слишком глухую оборону, и это стало опасным. Я предпочитаю защищаться на 30 метров дальше от штрафной, поэтому я также пытался изменить это.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:35
Важнейшая победа когда Интер споткнулся.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:26
С такой игрой врядли Юве удержит лидерство.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:18
При Сарри Юве постоянно пропускает.
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