Сарри: «Проблемы на „Олимпико“ против „Ромы“ почти неизбежны»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Серии А над «Ромой».

Мы хорошо играли в течение 60 минут, проблемы на «Олимпико» против «Ромы» почти неизбежны. Что мне не понравилось, так это то, что мы старались удерживать свое преимущество, а не увеличивать его, так как трижды у нас были контратаки 3 в 1, и мы их не реализовали.



Мы хорошо действовали в течение длительного периода, поэтому я доволен результатом. Но, ведя в счете, мы злоупотребляли передачами на своей половине – нужно было чаще играть вперед. Просто так владеть мячом нет смысла.

Есть риски в нашей игре на прохождение, но то, что нам нужно сделать, это передать мяч, чтобы идти вперед, а не просто держать его без причины. Ближе к концу мы ушли в слишком глухую оборону, и это стало опасным. Я предпочитаю защищаться на 30 метров дальше от штрафной, поэтому я также пытался изменить это.