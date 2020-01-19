Гаритано: «Множество факторов делают „Сельту“ очень опасной командой»

Главный тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано порассуждал о предстоящем матче против «Сельты» в рамках 20-го тура Примеры.
«Сельта» - это команда, которая способна быть выше в таблице. У них присутствуют все факторы для этого. Качественный состав, хорошая тактическая подготовка, высокий уровень отдельных игроков, - все это делает их очень опасными.
Мы играем дома, постараемся взять инициативу и выиграть матч. Наша задача - еврокубки, никаких послаблений мы не допустим.
В прошлом туре обе команды потеряли очки.