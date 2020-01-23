ГлавнаяНовости

Фавр: «„Кёльн“ очень силён, у них серия из четырёх побед»

сегодня, 17:20
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб КельнКельнЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр порассуждал о предстоящем матче против «Кельна» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Мы должны играть с еще большей концентрацией и лучше предвидеть некоторые действия как оборонительные, так и наступательные. Если мы овладели мячом, мы уже должны понимать что делать, если его потеряем.

«Кельн» очень хорошо стабилизировался после поражения «Униону». Сейчас они идут на серии из четырех побед. Очень сильная команда, играющая молодыми футболистами.

Ранее ожиданиями от игры поделился наставник «Кельна» Маркус Гиздол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пиоли: «Игру против „Брешии“ рассматриваем со всей серьёзностью»
Сегодня, 17:30 Комментарии0
Тренер «Кёльна»: «Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время»
Сегодня, 17:10 Комментарии0
Ловрен, Матип и Фабиньо пропустят матч с «Вулверхэмптоном»
Сегодня, 10:22 Комментарии2
Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»
Сегодня, 09:36 Комментарии1
Тренер «Ибицы»: «Мы проиграли „Барселоне“ самым жестоким образом»
Сегодня, 01:00 Комментарии4
Гризманн: «„Ибица“ начала матч лучше нас, нам было сложно создать моменты»
Вчера, 23:16 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100