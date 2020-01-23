Фавр: «„Кёльн“ очень силён, у них серия из четырёх побед»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» порассуждал о предстоящем матче против «Кельна» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Мы должны играть с еще большей концентрацией и лучше предвидеть некоторые действия как оборонительные, так и наступательные. Если мы овладели мячом, мы уже должны понимать что делать, если его потеряем.

«Кельн» очень хорошо стабилизировался после поражения «Униону». Сейчас они идут на серии из четырех побед. Очень сильная команда, играющая молодыми футболистами.