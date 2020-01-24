ГлавнаяНовости

ПСЖ представил новую форму

сегодня, 05:32

«Пари Сен-Жермен» представил четвёртый комплект формы на этот сезон.

Экипировка была создана при участии легендарного баскетболиста Майкла Джордана, силуэт которого был отображён на форме вместо логотипа технического спонсора. Комплект выполнен в чёрном цвете с французским триколором посередине.

Ранее в Сети появились фото возможной домашней формы «Интера» на следующий сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Сеть попали фотографии новой формы «Интера» с зигзагом
22 января ФотоКомментарии4
Появились фотографии чёрной формы «Баварии» на следующий сезон
14 января ФотоКомментарии2
«Кальяри» сыграет с «Миланом» в футболке, которая посвящена столетию клуба
11 января ФотоКомментарии2
В Сети появилось изображение формы «Интера» на следующий сезон
08 января Комментарии6
Появились фотографии формы сборной Норвегии на 2020 год
04 января ФотоКомментарии4
«Челси» сыграет против «Ноттингема» в особых футболках
02 января ФотоКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100