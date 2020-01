ПСЖ представил новую форму

«Пари Сен-Жермен» представил четвёртый комплект формы на этот сезон.

Экипировка была создана при участии легендарного баскетболиста Майкла Джордана, силуэт которого был отображён на форме вместо логотипа технического спонсора. Комплект выполнен в чёрном цвете с французским триколором посередине.

