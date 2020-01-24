ПСЖ представил новую форму

«Пари Сен-Жермен» представил четвёртый комплект формы на этот сезон.
Экипировка была создана при участии легендарного баскетболиста Майкла Джордана, силуэт которого был отображён на форме вместо логотипа технического спонсора. Комплект выполнен в чёрном цвете с французским триколором посередине.
🆕⚽️🏀 #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 января 2020 г.
Le @PSG_inside et @Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket 🔥
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk
Ранее в Сети появились фото возможной домашней формы «Интера» на следующий сезон.