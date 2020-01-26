Горецка: «Важно, что игроки „Баварии“ совершенствуются с каждым матчем»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу своей команды над «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.

В течение нескольких недель Ханси Флик создал атмосферу, которая позволяет всем чувствовать себя непринужденно. Он дает нам тактический план на каждый матч. Важно, что мы видим развитие, что мы совершенствуемся с каждым матчем. Цель, конечно, была особенной. Ни для кого не секрет, что я провел в «Шальке» пять очень хороших лет и чувствовал себя там как дома.