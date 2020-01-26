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Горецка: «Важно, что игроки „Баварии“ совершенствуются с каждым матчем»

сегодня, 09:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу своей команды над «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.

В течение нескольких недель Ханси Флик создал атмосферу, которая позволяет всем чувствовать себя непринужденно. Он дает нам тактический план на каждый матч. Важно, что мы видим развитие, что мы совершенствуемся с каждым матчем. Цель, конечно, была особенной. Ни для кого не секрет, что я провел в «Шальке» пять очень хороших лет и чувствовал себя там как дома.

Ранее мнением после матча поделился наставник «Шальке» Дэвид Вагнер

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