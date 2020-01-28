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Президент «Атлетико»: «Мы ни капли не сомневаемся в Симеоне»

сегодня, 07:48

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал участившуюся критику в адрес главного тренера «матрасников» Диего Симеоне в связи с последними результатами команды.

В минувшем туре Примеры мадридский клуб дома не смог переиграть «Леганес» (0:0) и повторил антирекорд клуба по количеству забитых голов после 21-го тура. А несколькими днями ранее «Атлетико» покинул Кубок Испании, проиграв клубу из 3-го дивизиона страны.

Эта критика кажется мне несправедливой и не может быть воспринята всерьёз. Симеоне – тренер, который принёс нам наибольшее число трофеев, и вы должны помнить о том, что в Испании нет клуба, тренер которого продолжал бы работать в нём на протяжении как минимум восьми лет.

Мы ни капли в нём не сомневаемся. Мы в восторге от его работы. У всех есть плохие матчи.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:42
Симеоне нужна пауза и перезагрузка.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:28
Диего топ тренер, но когда-то приходится уходить. Мне кажется он сам поймёт.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:25
Диего умницв! А вот напа после ухода Гризманна так и не прикупили...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:12
Диего один из лучших тренеров на планете, неоднократно создавал настоящую и боевую команду в Атлетико из новобранцев.
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