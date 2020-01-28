Президент «Атлетико»: «Мы ни капли не сомневаемся в Симеоне»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал участившуюся критику в адрес главного тренера «матрасников» в связи с последними результатами команды.

В минувшем туре Примеры мадридский клуб дома не смог переиграть «Леганес» (0:0) и повторил антирекорд клуба по количеству забитых голов после 21-го тура. А несколькими днями ранее «Атлетико» покинул Кубок Испании, проиграв клубу из 3-го дивизиона страны.

Эта критика кажется мне несправедливой и не может быть воспринята всерьёз. Симеоне – тренер, который принёс нам наибольшее число трофеев, и вы должны помнить о том, что в Испании нет клуба, тренер которого продолжал бы работать в нём на протяжении как минимум восьми лет.

Мы ни капли в нём не сомневаемся. Мы в восторге от его работы. У всех есть плохие матчи.