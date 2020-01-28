Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

сегодня, 22:31

По информации турецких СМИ , полузащитник «Зенита» перейдет в турецкий «Коньяспор».

Сообщается, что петербургский клуб отпустит Мака бесплатно в текущее трансферное окно. У словакского игрока летом этого года истекает контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне Мак сыграл в пяти матчах РПЛ , забив 1 гол.

В январе Мак отправился с «Зенитом» на первый сбор в Катар.