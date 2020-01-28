Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

По информации турецких СМИ, полузащитник «Зенита» Роберт Мак перейдет в турецкий «Коньяспор».
Сообщается, что петербургский клуб отпустит Мака бесплатно в текущее трансферное окно. У словакского игрока летом этого года истекает контракт с «Зенитом».
В текущем сезоне Мак сыграл в пяти матчах РПЛ, забив 1 гол.
В январе Мак отправился с «Зенитом» на первый сбор в Катар.
А попытки стабилизировать состав выглядят несуразно и неуклюже...
А попытки стабилизировать состав выглядят несуразно и неуклюже...