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Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

сегодня, 22:31

По информации турецких СМИ, полузащитник «Зенита» Роберт Мак перейдет в турецкий «Коньяспор».

Сообщается, что петербургский клуб отпустит Мака бесплатно в текущее трансферное окно. У словакского игрока летом этого года истекает контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне Мак сыграл в пяти матчах РПЛ, забив 1 гол.

В январе Мак отправился с «Зенитом» на первый сбор в Катар.

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ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 23:00
Что это за клуб справа у тебя на аве? У меня экран плохо грузит(((((
Лучший клуб восточной Европы)))ах ах ах ха
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:56
Тут был бухгалтер из Зенита , который говорил что Зенит всегда в наваре продает , Зенит даже покупая Халка за 100 мл наварился ) . Ну с Маком явный проигрыш в 10 млн !)
ildar_3871
ildar_3871 ответил ziborock
сегодня в 22:54
Купили за 3.5 млн + 6 млн. выплатили зарплату! Нормально!)))
10 млн для зенита копейки !)
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 22:52
Что это за клуб справа у тебя на аве? У меня экран плохо грузит(((((
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:49
Разгрузим зарплатную ведомость...
В Зените игроку 6 евролямов в год платили за то что он лавку протирал 2 года. Как так можно вообще? Не стыдно тут писать про зарплатную ведомость?
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ ответил ziborock
сегодня в 22:46
Купили за 3.5 млн + 6 млн. выплатили зарплату! Нормально!)))
Скажут ща месные эксперты что наварились(((
MILLWALL LONDON
MILLWALL LONDON
сегодня в 22:46
Бизнес по русски!
particular
particular
сегодня в 22:45
Мак был временами не плох... Замотали его арендами и недоверием...
А попытки стабилизировать состав выглядят несуразно и неуклюже...
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 22:40
Скажут лазурные что наварили 40 лям зелени
ziborock
ziborock
сегодня в 22:39
Купили за 3.5 млн + 6 млн. выплатили зарплату! Нормально!)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:38
М-да,понятно,почему у "Зенита" положительное сальдо...Гениальные менеджеры!!!
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:36
Разгрузим зарплатную ведомость...
Неплохо "Зенит" ее разгружает: мог бы переподписать контракт с Кокориным (и продать его, например), вместо этого раздул конфликт, и теперь, понятное дело, Александр тупо подождет лета и уйдет бесплатно. По ФФП это тупо потеря двух игроков на ровном месте и +0 денег на трансферы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:34
Разгрузим зарплатную ведомость...
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