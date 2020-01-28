ГлавнаяНовости

МЮ попробует подписать Бэйла

сегодня, 14:09

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл еще может сменить команду до закрытия трансферного окна, пишет OK Diario.

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер попросил руководство клуба осуществить трансфер валлийца. Тренер считает, что Бэйл смог бы заменить в команде травмированного Маркуса Рэшфорда

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Манчестер Сити» включился в борьбу за Камавингу
Сегодня, 13:49 Комментарии0
Слухи«Валенсия» претендует на полузащитника «Ромы»
Сегодня, 13:33 Комментарии1
СлухиТрансфер Мари в «Арсенал» может сорваться
Сегодня, 13:32 Комментарии1
Слухи«Барселона» и «Валенсия» сегодня проведут переговоры по Родриго
Сегодня, 12:47 Комментарии6
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядах спортивного директора ПСЖ
Сегодня, 12:43 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» близок к покупке нападающего
Сегодня, 11:45 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:47
Вряд ли кто-то заплатит за Бэйла сколько хочет Реал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:44
Если только до возвращения Решфорда то Бэйл не согласится.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Almazny
сегодня в 14:25
Славнов, ты пробовал?
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:22
Бэйл смог бы заменить в команде травмированного Маркуса Рэшфорда

Бейл уверенно подменял бы любого травмированного...в лазарете )
BBK33
BBK33
сегодня в 14:20
- Сарочка, почему вы до сих пор не замужем?
- Сама не знаю. И пробуют, и хвалят, а не берут...
:D
Almazny
Almazny
сегодня в 14:10
Кто его только не пробовал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100