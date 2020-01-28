МЮ попробует подписать Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл еще может сменить команду до закрытия трансферного окна, пишет OK Diario.
Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер попросил руководство клуба осуществить трансфер валлийца. Тренер считает, что Бэйл смог бы заменить в команде травмированного Маркуса Рэшфорда.
Бейл уверенно подменял бы любого травмированного...в лазарете )
Бейл уверенно подменял бы любого травмированного...в лазарете )
- Сама не знаю. И пробуют, и хвалят, а не берут...
:D
- Сама не знаю. И пробуют, и хвалят, а не берут...
:D