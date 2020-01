Бывший полузащитник «Спартака» А стал игроком «Чарльтона».

Лондонцы арендовали 33-летнего ирландца у «Сандерленда» до конца текущего сезона.

Ранее другой экс-спартаковец Марко Петкович пополнил ряды «Тонделы».

⏰ It’s officially #TransferDeadlineDay



Allow us to get business under way...



Welcome to The Valley, Aiden McGeady! #cafc pic.twitter.com/2Eea8MjlFR