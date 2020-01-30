«Сельта» и Смолов: нужны друг другу

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Неожиданной сделкой разразился январь. Федор Смолов переходит из «Локомотива» в «Сельту». «Соккер.ру» рассказывает об этом трансфере.

Конец любого трансферного окна представляет собой горячую пору, когда новости о сделках между клубами сменяют друг друга с удивительной быстротой – только успевай осознавать. Но для любителей российского футбола наиболее особенной наверняка станет сделка между «Локомотивом» и «Сельтой» - стороны договорились о трансфере Федора Смолова, о его аренде, точнее говоря. Все было провернуто быстро и без пыли – СМИ даже не успели поспекулировать на эту тему, не успели поднять и размусолить слухи. Тем лучше для любого дела. Клубы просто взяли и объявили, как все произойдет.

От «Локомотива» ситуацию разъяснил сам главный тренер Юрий Семин:

«Все стороны дали добро на переход Смолова. И тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение. Смолов сам захотел попробовать свои силы в Европе. Мы дали добро. Это будет аренда с дальнейшим правом выкупа. Тут ничего неожиданного нет».

Прессе остается спекулировать лишь на тему того, где мог оказаться Смолов (говорили про «Вильярреал», но там в итоге оказался Пако Алькасер), а также на тему вероятной суммы выкупа. Называются 5-6 миллионов евро. Аренда до конца сезона с правом выкупа. Очень разумное решение с точки зрения «Сельты» и Смолова. Испанский клуб находится в таком положении, что не гарантировано сохранение прописки в высшем дивизионе.

И если команда вылетит в Сегунду, то придется переформатировать состав, вряд ли в нем найдется место Смолову. Да и сам Федор вряд ли захочет оставаться в таком случае в «Сельте». Так что обе стороны застраховались. Плюс Смолову уже 29 лет – не самый подходящий возраст для адаптации в Европе. К тому же предыдущий опыт игры за границей оказался для Смолова не самым удачным, пришелся на кризисные годы в футбольной карьере.

Как помним, это был «Фейеноорд». Почти десять лет назад это случилось. Уже тогда Смолов представлял, что хочет играть в Европе, и между вариантами в России и за рубежом выбрал последний. Чисто статистически тот опыт получился неудачным, но от Смолова в Нидерландах остались хорошие впечатления, а сам игрок подчеркивал, что многому тогда научился и жалеет об уходе из «Фейеноорда».

Через пару лет был «Урал», где Федор обрел второе дыхание и по-настоящему раскрылся уже во взрослом возрасте. Дальнейшую, более современную историю вы знаете. За время игры в «Краснодаре» Смолов успел стать самым топовым российским форвардом. Возникали очень интересные варианты продолжения карьеры, в том числе в Европе. Очень настойчиво ходили слухи об интересе дортмундской «Боруссии» и других привлекательных по имени клубов.

Однако обстоятельства сложились так, что Смолов все же предпочел делать шаги вперед постепенно и выбрал «Локомотив». Теперь, наверное, можно назвать то решение ошибкой. Либо он в любом месте мог скиснуть после знаменитого перелома в игре на чемпионате мира, когда за очень короткий срок Смолов из главного форварда России превратился чуть ли не в самого гонимого, а роль героя нации взял на себя Артем Дзюба.

Подняться на прежний уровень Смолову не удавалось. Но он мог киснуть и дальше, а возраст, стремительно приближающийся к 30 годам, плюс неважная статистика, уже не давали особых иллюзий по поводу карьеры в Европе. Можно было прогнозировать затухание в запасе «Локомотива» и скатывание по клубам РПЛ с понижением запросов. Однако мечту Смолов сохранял, нереализованные запросы наверняка терзали его мысли, поэтому ему с агентом удалось-таки найти вариант в Европе.

Пусть уже не такой топовый, однако достаточно привлекательный, потому что им с «Сельтой» есть что дать друг другу. Ну это помимо всяких эмоциональных и романтических посылов насчет того, что «Сельта» - самый «русский» клуб из испанских. Ведь там легендами числятся Александр Мостовой и Валерий Карпин, которые играли в составе «кельтов» с 1996 по 2004 и 1997 по 2002 годы соответственно.

«Сельта» ведет борьбу за выживание, она занимает 18-е место в Ла Лиге, отставая от спасительной 17-й строчки, которую занимает «Мальорка», всего на одно очко, но уже на пять очков от 16-го места. А сзади с двухочковым отставанием следуют «Леганес» и «Эспаньол». Так что ситуация для «Сельты» опасная. И «кельтам» явно не хватает эффективности в атаке. По игре в обороне, по числу пропущенных мячей «Сельта» (30 мячей) занимает 14-е место – жить можно, пропустили всего на пять больше, чем «Барселона», например.

В организации игры не все так плохо, и моменты создаются регулярно. Но с реализацией – беда. По забитым мячам хуже «Сельты» только «Леганес» (16 голов), а у «Сельты», «Вальядолида» и «Эспаньола» забито по 17 голов. Самому Смолову тоже нужно править статистику. У него в этом сезоне в чемпионате России 14 матчей, но забил он только три мяча, сделал три голевые передачи. Смысла биться в стену не оставалось – нужно было что-то пробовать.

Обычно январские трансферы игроки и клубы не очень любят, но вот такие пожарные случаи, когда нужна помощь и команде, и футболисту, идеально реализуются в зимнее трансферное окно. В «Сельте» у Смолова будет интересная компания в атаке. Например, Яго Аспас, который тоже в какой-то момент оказался на подъеме и даже пылил в сборной Испании, но как и Смолов, по необъяснимым причинам сдулся, либо же просто был переоценен.

Есть достаточно интересный Санти Мина, который способен остро поддерживать атаку на флангах. Есть Денис Суарес и Рафинья, которые никак не могут найти себя после «Барселоны». В общем, в интересную обстановку попадает наш Дядя Федор. А главное – с огромным желанием проявить себя и с жестким вызовом: проявлять нужно сразу же, здесь и сейчас, потому что команда в кризисе. А там кто знает, взрыв Смолова в «Урале» и «Краснодаре» тоже был внезапным, как и переход в «Сельту». Вдруг такой неожиданный шаг снова подстегнет Федора, и тот обретет какое-то там очередное дыхание. Это будет интересно.