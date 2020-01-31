Тренер «Борнмута» Хоу: «Постараемся занять место „Астон Виллы“ в таблице»

Главный тренер «Борнмута» порассуждал о предстоящем матче против «Астон Виллы» в рамках 25-го тура АПЛ .

Наш состав не будет сильно отличаться от того, который был в матчах с «Брайтоном» и «Арсеналом». Лидеры нашей команды практически готовы после восстановления от травм, но мы дали им больше времени.

Матч с «Астон Виллой» имеет очень большое значение для нас, они чуть выше в таблице, и мы постараемся занять их место. «Борнмут» потихоньку приходит в себя, мы должны подкреплять это результатом.