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Тренер «Борнмута» Хоу: «Постараемся занять место „Астон Виллы“ в таблице»

сегодня, 12:29
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу порассуждал о предстоящем матче против «Астон Виллы» в рамках 25-го тура АПЛ.

Наш состав не будет сильно отличаться от того, который был в матчах с «Брайтоном» и «Арсеналом». Лидеры нашей команды практически готовы после восстановления от травм, но мы дали им больше времени.

Матч с «Астон Виллой» имеет очень большое значение для нас, они чуть выше в таблице, и мы постараемся занять их место. «Борнмут» потихоньку приходит в себя, мы должны подкреплять это результатом.

«Вишенки» после 24 туров идут на 18-м месте. В прошлом туре команда обыграла «Брайтон». 

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MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
сегодня в 12:48
Надо такие тесты по лч и ле. Там р команд больше, и сложнее всякие мольде угадывать будет
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