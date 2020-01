Седрик Соареш перебрался в «Арсенал»

Защитник «Саутгемптона» продолжит карьеру в «Арсенале».

«Канониры», как и ожидалось, взяли в аренду 28-летнего игрока до конца сезона.

He’s our Cedric! ✅



Welcome to London. Welcome to Arsenal.



👋 @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU