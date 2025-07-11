«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче

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вчера, 21:11

«Спартак» победил «Родину» в товарищеской встрече со счётом 2:1.

Первый гол забил полузащитник «красно-белых» Даниил Зорин на 6-й минуте. На 34-й нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, отличившись с пенальти. На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина установил окончательный счёт.

В своём предыдущем контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).