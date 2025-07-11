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«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче

вчера, 21:11

«Спартак» победил «Родину» в товарищеской встрече со счётом 2:1.

Первый гол забил полузащитник «красно-белых» Даниил Зорин на 6-й минуте. На 34-й нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, отличившись с пенальти. На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина установил окончательный счёт.

В своём предыдущем контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:03
Пожалуйста, Витя!
Чем смог - помог. )
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:29
Приветствую Уважаемого!

Надо всё делать очень аккуратно...
Это как скролинг в жизни - один идёт шагом, другой бежит, а третий на велосипеде.... Но никто не застрахован от падения, а в этом случае надо найти крайнего и неважно, что кто то не умел ездить на двухколесном, с механическим приводом... Не говоря уже об авто... (Кстати, обучение на "водительское удостоверение" платное...))
Мое мнение, что с вопросами улучшения работы сайта надо быть крайне осторожно...
В подробности посвящать не буду, но Вы может помните, лет 12-ть назад я здесь был как "Шуня771", а потом получил обвинение о хакерском взломе сайта и пожизненный бан до 2043 года... Но слава Богу умные люди везде есть, пришлось вставить латинскую букву "n"... и через месяца полтора вернуться в строй соккерчан)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 08:13
Спасибо, Володя.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:31
«Спартак»: Максименко (Помазун, 46), Денисов, Кузнецов, Гузиев, Мангаш, Высоченко (Маркиньос, 70), Пруцев, Зорин, Зобнин (к), Дмитриев, Массалыга (Медина, 46).


Запасные: Довбня, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Литвинов, Заболотный, Хлусевич, Солари.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:53
Я такой высочайшей степени сарказма не ожидал. Весь в недоумении.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:18
Более того, друг Шуnя771 подсказал дополнить новшества улучшений сайта. Внесли по моим просьбам. Это скролинг, к примеру. Сайт перешел на новую платформу точнне движок. но он отставал по стечению обстоятельствв требованиям. Скрин шотик. Было очень много предложений для улучшения сайта, но, к большому сожалению моему, они не рассмотрены. Ну, это дело сайта. Я буду апологетом для рекрутинга сайта однознчно. более 10 лет ведь , не считая старые никнеймы.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:16
Как что скрывать. Свои мощные наработки, новейшие схемы игры в обороне и атаке, чтобы в конечном итоге удивить соперников в новом сезоне и положить их на лопатки. Странные вы вопросы задаёте.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:40
Когда меня справшивали, почему я без антивируса, я отвечаю: Они мои друзья. Я изучал повадки дейсвитй зловредных программам, умышленно заражал свою систему и лечил, боролся как противостоять той или оной зловредной программочке. Проводил эксперменты со стерильностью в системе, как тот или иной вирус воздействует в дисках истемы Пк. Чтобы знать врага своего, нужно знать его оружие и проникнутся в его мир, чем я и занимался, но в силу определенных причин по своей занятости я отошел и отложил это дело.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:15
Очень подозреваю, что и с вирусами на "ты"))
Товарищи должны это иметь ввиду!

А ещё мы можем "лисье ухо" смонтировать и на ГУ-50 похулиганить))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:07
В большинстве случаев , скрывают то ,чего стесняются ! )))) Может комплект формы не полностью завезли ( трусы ,к примеру ) ,может ещё чего .... ))))
протон
протон
вчера в 21:33
Не думаю что нужно скринить трудовую)) в этой сфере со стажем в 20 лет. Первый ПК протона 95 год. Клавиатурная модель от Клава Синклера, Название Спектр (Радуга) чипсет 80 - 86. Помню, еще с кассетных магнитофонов загружали программное обеспечение и оторбражалось на старых ламповых телевизорах, у кого был монитор 14 дюйм "Электронника" , считалось шедевром друг мой. Да, я являюсь программистом, дизайнером. конструктором сайтов это моя работа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:25
К сожалению и Спартак и многие клубы проводят матчи в закрытом режиме. Мне правда непонятно что скрывать?
Capral
Capral
вчера в 21:23
Хотелось бы узнать состав Спартака...
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