«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче

«Спартак» победил «Родину» в товарищеской встрече со счётом 2:1.
Первый гол забил полузащитник «красно-белых» Даниил Зорин на 6-й минуте. На 34-й нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, отличившись с пенальти. На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина установил окончательный счёт.
В своём предыдущем контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).
Чем смог - помог. )
Чем смог - помог. )
Надо всё делать очень аккуратно...
Это как скролинг в жизни - один идёт шагом, другой бежит, а третий на велосипеде.... Но никто не застрахован от падения, а в этом случае надо найти крайнего и неважно, что кто то не умел ездить на двухколесном, с механическим приводом... Не говоря уже об авто... (Кстати, обучение на "водительское удостоверение" платное...))
Мое мнение, что с вопросами улучшения работы сайта надо быть крайне осторожно...
В подробности посвящать не буду, но Вы может помните, лет 12-ть назад я здесь был как "Шуня771", а потом получил обвинение о хакерском взломе сайта и пожизненный бан до 2043 года... Но слава Богу умные люди везде есть, пришлось вставить латинскую букву "n"... и через месяца полтора вернуться в строй соккерчан)
Надо всё делать очень аккуратно...
Это как скролинг в жизни - один идёт шагом, другой бежит, а третий на велосипеде.... Но никто не застрахован от падения, а в этом случае надо найти крайнего и неважно, что кто то не умел ездить на двухколесном, с механическим приводом... Не говоря уже об авто... (Кстати, обучение на "водительское удостоверение" платное...))
Мое мнение, что с вопросами улучшения работы сайта надо быть крайне осторожно...
В подробности посвящать не буду, но Вы может помните, лет 12-ть назад я здесь был как "Шуня771", а потом получил обвинение о хакерском взломе сайта и пожизненный бан до 2043 года... Но слава Богу умные люди везде есть, пришлось вставить латинскую букву "n"... и через месяца полтора вернуться в строй соккерчан)
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Запасные: Довбня, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Литвинов, Заболотный, Хлусевич, Солари.
Запасные: Довбня, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Литвинов, Заболотный, Хлусевич, Солари.
Товарищи должны это иметь ввиду!
А ещё мы можем "лисье ухо" смонтировать и на ГУ-50 похулиганить))
Товарищи должны это иметь ввиду!
А ещё мы можем "лисье ухо" смонтировать и на ГУ-50 похулиганить))