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Кайседо и Иммобиле возглавят атаку «Лацио» на матч с «Пармой»

сегодня, 19:18
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:00 Не начался

Стали известны стартовые составы «Пармы» и «Лацио» на игру 23-го тура итальянской Серии А.

«Парма»: Коломби, Якопони, Эрнани, Корнелиус, Бругман, Куртич, Капрари, Бруну Алвеш, Гальоло, Куцка, Дармиан.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Филипе, Патрик, Хони, Луис Альберто, Лейва, Пароло, Марушич, Иммобиле, Кайседо.

В предыдущем туре «Лацио» не смог забить в ворота «Вероны».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:48
Иммобиле забьёт...
Уж 10 голов в 8-ми матчах этого года...
Команда Эрнани скорей всего проиграет...
ДСА
ДСА
сегодня в 19:45
Надо побеждать.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:19
Удачи Лацио
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