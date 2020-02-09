Кайседо и Иммобиле возглавят атаку «Лацио» на матч с «Пармой»

Стали известны стартовые составы «Пармы» и «Лацио» на игру 23-го тура итальянской Серии А.
«Парма»: Коломби, Якопони, Эрнани, Корнелиус, Бругман, Куртич, Капрари, Бруну Алвеш, Гальоло, Куцка, Дармиан.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Филипе, Патрик, Хони, Луис Альберто, Лейва, Пароло, Марушич, Иммобиле, Кайседо.
В предыдущем туре «Лацио» не смог забить в ворота «Вероны».
Уж 10 голов в 8-ми матчах этого года...
Команда Эрнани скорей всего проиграет...
Уж 10 голов в 8-ми матчах этого года...
Команда Эрнани скорей всего проиграет...