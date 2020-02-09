«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на товарищеский матч.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.
ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Катарских судей в свои ряды посвящают....
Катарских судей в свои ряды посвящают....
Если так, то для коней плохие новости... и никакой Стельмах не поможет)
Если так, то для коней плохие новости... и никакой Стельмах не поможет)