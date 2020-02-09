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«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на товарищеский матч

сегодня, 14:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на товарищеский матч.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

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Все комментарии
M-Devils
M-Devils
сегодня в 15:26
гоол! 0-1
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
сегодня в 15:25
А кто судит, Вилков? Если так, то для коней плохие новости... и никакой Стельмах не поможет)
Все Вилковы-Лапочкины-Москалёвы в Катаре...на шабаше...
Катарских судей в свои ряды посвящают....
Don trambon
Don trambon ответил dino-hsv
сегодня в 15:13
а основа цска тебя не смутила? :)
Помазун!) Бистрович и Ахметов последнее время в старте маловато были.
dino-hsv
dino-hsv ответил Don trambon
сегодня в 15:11
Скажите зениту что ЛЧ закончена, а это товарняк, лалки стартовый состав выставил, Мешков на месте?
а основа цска тебя не смутила? :)
vinyardrip
vinyardrip ответил M-Devils
сегодня в 15:10
прямая трансляция есть на ютубе.
подскажи где плиз
makkie
makkie
сегодня в 15:08
А кто судит, Вилков?
Если так, то для коней плохие новости... и никакой Стельмах не поможет)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:05
Стельмах с чемоданом уже прибыл?
M-Devils
M-Devils
сегодня в 15:04
прямая трансляция есть на ютубе.
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 15:02
Ничего нового. Хотелось бы, конечно, увидеть больше новичков.
nubom
nubom
сегодня в 14:55
Интересно взглянуть на великого и ужасного Малкома!
serh62
serh62 ответил Сент-Питерсберг FLORIDA
сегодня в 14:44
А где игарь-43?!
Игорь там, где ему нужно..а вот где ЛОДЫРКИН?
Сент-Питерсберг FLORIDA
Сент-Питерсберг FLORIDA
сегодня в 14:42
А где игарь-43?!
protest58us
protest58us
сегодня в 14:42
5-0 Зенит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:41
Состав боевой, удачи ЦСКА.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:40
Скажите зениту что ЛЧ закончена, а это товарняк, лалки стартовый состав выставил, Мешков на месте?
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:33
Удачи Зениту!
Bordend
Bordend
сегодня в 14:26
Зениту только победы над застоем!
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